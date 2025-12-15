КЗП обяви колко акта за високи цени е съставила по закона за еврото

Комисията за защита на потребителите (КЗП) от 9 октомври 2025 година до момента е съставила 31 акта за установяване на административни нарушения за необосновано повишаване на цените по закона за еврото, съобщиха от регулатора. Оттам допълват, че КЗП и Националната агенция за приходите (НАП) провеждат съвместни проверки на магазини за хранителни стоки с оборот за предходната финансова година под 10 млн. лева.

80 проверки за седмица

Извършени са общо 80 съвместни проверки само през изминалата седмица, като при 42 от тях водеща институция е КЗП. Във всички тези проверки са изискани документи и информация относно обосноваността на цените.

Още: Хората попиляха първия "Магазин за хората", по-скъп е от веригите

В началото на декември КЗП и НАП проведоха и съвместна контролна кампания в търговски обекти, предлагащи месо, месни продукти и риба, с акцент върху рибните храни. В рамките на тази кампания са извършени общо 111 съвместни проверки, като при 66 от тях е водеща КЗП.

Отделно от съвместните с НАП проверки, КЗП е изискала от 167 търговеца обосновка и документи относно констатирано увеличение на цените на стоките чрез портала „Колко струва“.

Комисията за защита на потребителите ще продължи системно да наблюдава за необосновано повишаване на цените на все по-широк кръг от икономически сектори. Основният приоритет на институцията остава защитата на правата на потребителите и гарантирането на прозрачни, коректни и добросъвестни търговски практики в интерес на обществото, посочват от КЗП.

Още: КЗП глоби 70 търговци с по 30 000 лева заради еврото