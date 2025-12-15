След разговорите в Берлин със САЩ: Украйна видя напредък към мира и отхвърли данните на "анонимни източници" (ВИДЕО)

Киев и Вашингтон са постигнали „реален напредък“ към мира в Украйна по време на двудневните преговори в Берлин, заяви на 15 декември секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна и преговарящ от украинска страна Рустем Умеров. Изявлението идва, след като делегация, водена от президента Володимир Зеленски, проведе два кръга дискусии с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър относно плана за прекратяване на войната между Русия и Украйна.

Първият кръг от преговори на 14 декември продължи около пет часа, а следващият – по-малко от два часа. Големи подробности все още не са разкрити.

Украйна се доближава до мира, опровергава медийни публикации

Умеров изрази надежда за „споразумение, което ще ни доближи до мира до края на деня“.

Въпреки това прессекретарят му по-късно поясни, че днес не се очаква конкретно споразумение, като добави, че двете страни просто се надяват да съгласуват позициите си до края на 15 декември.

Over the past two days, Ukrainian-US negotiations have been constructive and productive, with real progress achieved. We hope we will reach an agreement that will bring us closer to peace by the end of the day.

There is a lot of noise and anonymous speculation in the media right… — Rustem Umerov (@rustem_umerov) December 15, 2025

Според непотвърден източник, цитиран от AFP, двете страни не са постигнали споразумение по териториалните въпроси - САЩ продължават да натискат Киев да отстъпи цялата Донецка и Луганска област на Русия.

Украинските власти обаче, изглежда, опровергават тази информация. Първият заместник-министър на външните работи Серхий Кислица предупреди да не се „изопачава“ подходът на Вашингтон. Той заяви, че САЩ „продължават да са напълно ангажирани в мирния процес“. „Всички екипи се изслушват внимателно. Позицията на Украйна е много ясна. Анонимните източници не са прави“, заяви официалният представител, без да посочи конкретно за какво твърдение става дума.

По същия начин Умеров отбеляза, че „в момента в медиите има много шум и анонимни спекулации“, като предупреди срещу „слухове и провокации“.

САЩ продължават да натискат за бързо решение

Докато Уиткоф заяви, че „е постигнат голям напредък“ по време на първоначалните преговори на 14 декември, неназован източник на The Wall Street Journal описа петчасовата неделна среща като трудна. Явно Вашингтон не желае да направи компромис по отношение на предложението си за мир, тъй като настоява за сключване на споразумение до края на годината.

Преговорите са част от подновените дипломатически усилия, след като писаният под явната диктовка на Кремъл 28-точков мирен план на Уиткоф беше променен след разговори с украинците. Той буквално налагаше капитулация на Украйна. Предложението впоследствие беше съкратено до 20 точки след консултации не само с украински, но и с европейски представители.

Зеленски не отстъпва за Донбас

В изявление преди срещата в Берлин Зеленски отхвърли подкрепената от САЩ идея украинските войски да се оттеглят от предложената „демилитаризирана зона“ в частично окупирания от Русия Донбас. Изправен пред натиска на САЩ да направи териториални отстъпки в източните региони, той заяви, че такива въпроси трябва да се решават от украинския народ - вероятно чрез референдум. Поиска САЩ и Европа да гарантират сигурността при такъв референдум, но Кремъл отказа да има примирие само за да се проведе обществено допитване.

Зеленски също така подчерта, че всяко мирно споразумение трябва да бъде подкрепено от железни гаранции за сигурност, подобни на тези, описани в член 5 от НАТО, дори и САЩ и други съюзници да се противопоставят на пълноправното членство на Украйна в Алианса.

Като част от посещението си в Берлин, Зеленски се срещна и с германския президент Франк-Валтер Щайнмайер в президентската резиденция в двореца Белвю и проведе разговори с Юлия Клокнер, председателката на германския Бундестаг.

I met with President of the German Bundestag @JuliaKloeckner. We discussed mechanisms that would make it possible to use frozen Russian assets for the benefit of Ukraine. We appreciate Germany’s leadership on this issue. We also spoke separately about our joint efforts with… pic.twitter.com/3RxU0DBlvk — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 15, 2025

„Информирах президента (Щайнмайер) за нашата работа със Съединените щати, насочена към постигане на достоен мир, надеждни гаранции за сигурност и икономическо възстановяване“, написа Зеленски в X.

During my meeting with Federal President of Germany Frank-Walter Steinmeier, I expressed my gratitude for Germany’s leadership in supporting our people.



I briefed the President on our work with the United States aimed at achieving a dignified peace, reliable security guarantees,… pic.twitter.com/rfv2lED9i2 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 15, 2025

Очаква се украинският президент да се срещне с германския канцлер Фридрих Мерц по-късно през деня. Около 19:00 часа местно време Зеленски ще проведе разговори с лидерите на Великобритания, ЕС и НАТО, съобщи източник на Kyiv Independent.

Кремъл вече заяви, че всякакви ревизии на мирния план от страна на Украйна и Европа е малко вероятно да бъдат конструктивни и сигурно ще срещнат „остри възражения“ от страна на Русия.

Преди втория кръг от преговорите Зеленски се срещна и с финландския си колега Александър Стуб, който неочаквано пристигна в Берлин. Той често е участвал в мирните преговори относно Украйна, отчасти поради близките си контакти с Тръмп.

I had a good meeting with the President of Finland, @alexstubb. There is a great deal of work underway on the diplomatic track right now, and we discussed its results. We also coordinated our joint positions ahead of today’s meetings with partners in Berlin and agreed on the next… pic.twitter.com/QxuyQURdjX — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 15, 2025

