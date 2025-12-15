България и още 6 страни са против заем за Украйна с руските активи, но и това може да не спре ЕС

Ръководителят на външната политика на Европейския съюз Кая Калас заяви на 15 декември, че финансирането на Украйна чрез заем, базиран на замразените активи на Русия, изглежда „все по-трудно“ преди решаващата среща на Европейския съвет (формат евролидери) този четвъртък. Предупреждението ѝ за намаляващите шансове за сключване на споразумение идва в момент, в който европейските лидери се събраха в Берлин, за да опитат да повлияят на формата на евентуално мирно споразумение в дискусии с украинския президент Володимир Зеленски и пратеници на американския президент Доналд Тръмп.

И САЩ оказват натиск

Лидерите на ЕС, включително германският канцлер Фридрих Мерц, настояват, че използването на замразените активи на Русия е единственият надежден метод за Европа да поддържа Украйна финансово от следващата година. Но в навечерието на срещата на върха в Брюксел нарастват опасенията, че усилията могат да бъдат провалени от съпротивата на държавите от ЕС, които са под натиск както от Русия, така и от САЩ.

Белгийският премиер Барт Де Вевер спомена като основна причина за съпротивата си заплахите от Русия, ако Брюксел конфискува активите. Той смята, че е невъзможно да се използват авоарите за заем за Киев в размер на 210 милиарда евро, какъвто иска Европейската комисия. Ако Euroclear - белгийската финансова институция, която държи по-голяма част от тези активи - ги разблокира и ги даде на ЕК, Де Вевер иска гаранции от държавите членки, че не само неговата страна ще плаща при успешно съдебно дело за Москва: Официално: Руската централна банка съди Euroclear, която държи огромна част от замразените ѝ активи.

Снимка: iStock

Двама висши европейски служители, участващи в усилията за отпускане на заема, казват пред Politico, че САЩ също оказват натиск върху държавите от ЕС да се противопоставят на схемата. "Американците не само изискват Украйна да отстъпи територии, които Русия не е успяла да завземе, но и натискат няколко европейски държави да не отпускат на Украйна заем за репарации в размер на 210 милиарда евро", казва един от източниците.

Според изтекъл проект за мирен план между САЩ и Русия - Вашингтон възнамерява да насочи част от активите към възстановителни усилия, ръководени от Щатите. Фридрих Мерц вече настоя, че руските активи не трябва да бъдат прехвърляни в полза на американската икономика.

Чехия също е против - включва се към България, Белгия, Малта и Италия

Говорейки по пътя си към среща на външните министри в Брюксел, Калас отбеляза „значителен натиск от всички страни“ по отношение на репарационния заем, който тя нарече „най-надеждната опция“ за поддържане на финансовата стабилност на Киев от следващата година. Той се нарича репарационен, защото се смята, че Киев ще върне парите само ако и когато Русия изплати на Украйна репарации за нанесените щети по време на войната.

"Все още не сме стигнали дотам и става все по-трудно, но работим по въпроса и все още имаме няколко дни", заяви топ дипломатът на ЕС.

Белгия отдавна се противопоставя на използването на замразените активи на Русия за подпомагане на Украйна. През последните дни Италия, България и Малта се обявиха против схемата. Унгария и Словакия също вече изразиха своето несъгласие, но това беше ясно - предвид връзките на премиерите Виктор Орбан и Роберт Фицо с Кремъл.

През уикенда новоназначеният министър-председател на Чехия Андрей Бабиш се обяви против заема, като заяви, че Прага няма да предостави никакви финансови гаранции в подкрепа на Белгия, ако Euroclear разблокира активите.

Снимка: Getty Images

ЕС не се нуждае от единодушна подкрепа, за да се възползва от активите след решението от миналата седмица да използва извънредни правомощия, за да блокира авоарите за неопределен период от време. Гласуване с квалифицирано мнозинство все още може да бъде прието, дори ако и седемте страни, посочени по-горе, се противопоставят, като се има предвид, че блокиращото малцинство изисква 35% от населението на ЕС.

Все пак Калас заяви, че „няма да е лесно“ да се пренебрегне Белгия, като се има предвид, че по-голямата част от активите се намират в страната. „Мисля, че е важно те да подкрепят всичко, което правим", каза тя.

Натискът върху Белгия се засилва: ново разследване

Съвместно журналистическо разследване на EU Observer, Humo, De Morgen и Dossier Center установи, че главният изпълнителен директор на Euroclear, Валери Урбен, е била обект на заплахи и заплахи от френски банкер, свързан с Euroclear. Твърди се, че той симпатизира на Русия. Това е принудило Урбен да наеме частна охрана.

В отговор бившият естонски министър-председател Калас заяви: „Някои страни повече са свикнали със заплахите от Русия от други, но искам да ви кажа, че това са само заплахи. Ако останем обединени, сме много по-силни".

