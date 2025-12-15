Войната в Украйна:

15 декември 2025, 17:53 часа 260 прочитания 0 коментара
ПП-ДБ сезира прокуратурата за хотел на Пеевски в Дубай

Със сигнал до Върховната прокуратура представители на "Продължаваме Промяната - Демократична България" сезират прокуратурата за евентуално извършени престъпления от общ характер от лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски, санкциониран за корупция от САЩ и Великобритания, съобщиха от коалицията.

Тези предполагаеми нарушения са свързани с придобиването и фактическото притежаване от него или чрез подставени лица на луксозен хотел в Дубай, Обединени арабски емирства, за който в медийни публикации и видеоматериали се твърди, че е собственост на народния представител. Хотелът не присъства в публичните декларации на Пеевски по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), което буди сериозни съмнения, че е придобит с доходи с престъпен произход и представлява пране на пари.

Повод за сигнала е материал на сайта "Господари", в който е вграден видеозапис от Дубай и се посочва, че според авторите става дума за хотел, собственост на санкционирания за корупция във Великобритания и САЩ депутат Делян Пеевски. Самата редакция изрично отбелязва, че към момента не може да потвърди със сигурност дали това действително е негов хотел, но фактът на разпространеното твърдение и наличието на конкретно заснет обект в определен квартал на Дубай представляват информация за възможно престъпление, разпространена чрез медия, и следователно - самостоятелен законен повод според Наказателно-процесуалния кодекс за проверка от прокуратурата. Още: Мехмед Дикме: Предстои сблъсък между Борисов и Пеевски

Пеевски и Дубай

Авторите на сигнала посочват, че публикацията и видеото се появяват на фона на публично известни данни за трайното пребиваване и активна икономическа дейност на Делян Пеевски в Дубай, включително данни за полети с частен самолет до и от Дубай, широко отразени в медиите, както и за наличие на значителни активи в ОАЕ, свързани с него, негови близки и контролирани от него структури. 

В сигнала се посочва, че журналистическите разследвания с участието на BIRD.BG и OCCRP вече са разкрили съществен обем имуществени и корпоративни връзки между Делян Пеевски, негови близки роднини и партньори и активи в Дубай. В тях се припомня, че майката на Делян Пеевски - Ирена Кръстева, е била идентифицирана като собственик на луксозна вила в престижния квартал Emirate Hills в Дубай, придобита след 2016 г. Публикувани са и данни за регистрираната в ОАЕ фирма TGI Middle East FZE, която според журналистически публикации, е контролирана от кръга около Пеевски, като активите ѝ към 2017 г. включват недвижими имоти за приблизително стотици милиони щатски долари, без Делян Пеевски да е декларирал публично подобно имуществено участие, а крайната собственост остава скрита поради регистрацията в свободна зона без публичен търговски регистър. Разкривано е и, че самият Делян Пеевски е притежавал разрешение за постоянно пребиваване в Дубай, което поставя въпроси относно центъра на жизнените му интереси и източника на средства за финансиране на този жизнен стандарт.

Още: "Уолстрийт джърнъл": Предсрочните избори могат да променят геополитическия курс на България

Подателите напомнят, че Пеевски е санкциониран от Министерството на финансите на САЩ по глобалния закон „Магнитски“ като „олигарх, който редовно е участвал в корупция, използвайки търговия с влияние и подкупи, за да се предпази от обществен контрол и да упражнява контрол над ключови институции и сектори в българското общество“. Паралелно с това Обединеното кралство го включва в своя списък по Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021, като в официалното изложение на основанията се посочва, че има „разумни основания да се подозира“, че Пеевски е отговорен за или е участвал в сериозна корупция. Тези официални действия на две демократични държави представляват тежък международен сигнал, че съществува обосновано съмнение за значителни по размер незаконни доходи, свързани с Делян Пеевски и неговата мрежа от свързани лица и дружества. А при наличие на такава международно призната корупционна рисковост, появата на нови данни за евентуална собственост върху луксозен хотел в Дубай, недекларирана в България, обосновава сериозно подозрение, че се касае за укриване и „изпиране“ на доходи с престъпен произход чрез влагането им в недвижими имоти. 

Има ли престъпления?

От ПП-ДБ смятат, че потенциално са налице данни за следните престъпления от общ характер: пране на пари; деклариране на неверни сведения или неподадена декларация; неплащане на данъци за недекларирани доходи и имущество в особено големи размери; корупция и търговия с влияние, ако се установи, че средствата за придобиване и поддържане на подобни активи произхождат от предоставяне или получаване на подкупи или от злоупотреба със служебно положение и влияние, така както е описано и в санкционните актове на САЩ и Обединеното кралство. Още: Таки е под домашен арест в Дубай? (СНИМКИ)

Авторите на сигнала изрично подчертават, че журналистическите публикации и разследвания са самостоятелен законен повод според НПК за задействане на проверка от прокуратурата и настояват за пълна и задълбочена такава, включваща и искане за правна помощ от ОАЕ. Позовават се и на практиката на Европейския съд за правата на човека за необходимостта от ефективно и всестранно разследване на сериозни и аргументирани съмнения за организирана престъпност и корупция, завършва съобщението на ПП-ДБ.

Ивайло Анев
