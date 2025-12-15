Кабинетът подаде оставка:

За първи път в историята украински подводни дронове са взривили руска подводница (ВИДЕО)

15 декември 2025, 17:43 часа 393 прочитания 0 коментара
Службата за сигурност на Украйна (СБУ) проведе поредната уникална специална операция, като организира морска акция в Новоросийск - най-голямото руско пристанище на Черно море и основна точка за износ, особено на петрол. За първи път в историята подводни дронове Sub Sea Baby взривиха руска подводница от клас 636.3 „Варшавянка“ (по класификация на НАТО – клас "Кило"). Според СБУ в резултат на експлозията подводницата е претърпяла критични повреди и на практика е изведена от строя.

На борда е имало ракетни установки

На борда са били разположени четири пускови установки за крилати ракети „Калибър“, които руснаците използват за нанасяне на удари по територията на Украйна.

Това е съвместна операция на 13-а главна дирекция за военно контраразузнаване на СБУ и Военноморските сили на Украйна.

Поразена е подводница за 400 млн. долара

В информацията от СБУ се посочва, че цената на подводница от клас „Варшавянка“ (или "Кило") е около 400 милиона щатски долара. Предвид наложените на Москва международни санкции, строителството на подобна подводница понастоящем може да струва до 500 милиона долара.

Този клас подводници е известен още като „Черната дупка“ поради способността на корпуса да абсорбира звуци и да остава незабележим за сонарите.

Взривеният сега плавателен съд е бил принуден преди това да остане в пристанището на Новоросийск поради успешните специални операции на надводните дронове Sea Baby, които изместиха руските кораби и подводници от залива на Севастопол (на окупирания Кримски полуостров).

