Само 17% от украинците са съгласни Донбас да бъде предаден на руснаците

Почти три четвърти от украинците, или по-точно 72%, са готови да одобрят мирен план, ако той, наред с други неща, включва следните условия:

замразяване на ситуацията на настоящата фронтова линия,

гаранции за сигурност за Украйна,

окупираните територии да не се признават официално за част от Русия.

В същото време 75% от участниците в обществено допитване отхвърлят план, който би включвал изтегляне на украинските войски от Донбас, ограничения за числеността на украинската армия и липса на конкретни гаранции за сигурност.

Само 17% от анкетираните са готови да се съгласят с прекрояване в плана в полза на Русия като й бъде даден Донбас - тази обществена позиция не се е променила от септември 2025 г. насам, се посочва в изследването.

Въпросните 72% от украинците, за която бройка стана ясно по-горе, са готови да одобрят, макар и без ентусиазъм, европейско-украински план, който да е по-благоприятен за Украйна, а 14% категорично го отхвърлят. Броят на тези обаче, които "лесно биха се съгласили с този план", се е увеличил от 18% на 31%, сочат още данните.

В същото време мнозинството от украинците – 63% – са заявили, че са готови да издържат войната толкова дълго, колкото е необходимо, докато други 1% казват, че са готови да издържат около година.

Само 9% от украинците очакват войната да приключи преди началото на 2026 г., и едва 14% смятат, че може да приключи през първата половина на 2026 г. Други 11% казват, че може да приключи през втората половина на 2026 г., а 32% смятат, че това ще стане през 2027 г. или по-късно. Един от всеки трима анкетирани е отговорил с "Не знам".

Социологическото проучване бе публикувано от Киевския международен институт по социология. То е проведено между 26 ноември и 13 декември 2025 г., чрез интервюта по телефона, на база случайна извадка сред 547 респонденти, които към момента на проучването са пребивавали на територията на Украйна, контролирана от украинското правителство. Извадката не включва жители на окупираните територии и граждани, напуснали страната след 24 февруари 2022 г.

