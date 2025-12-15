Киев и Източна Украйна са на крачка от пълно затъмнение - Путин следва прогнози, оповестени преди месеци

Енергийната система на Украйна е на ръба на колапса поради масираните руски обстрели, а Киев и Източна Украйна са на прага на тотално прекъсване на електрозахранването, съобщава The Washington Post. Източници на американските журналисти отбелязват, че руските удари могат напълно да изведат от строя електропреносните системи от западната част на страната, където в момента се произвежда по-големият дял от тока на Украйна. Това ефективно ще раздели страната на две и ще доведе до прекъсване на електрозахранването в източната част.

План, който Русия преследва от месеци

Такъв сценарий се лансираше още през октомври от местното издание "Украинска правда". То посочваше, че Москва се движи към тази цел и за да я постигне, първо се опитва да раздели енергийната система на две големи части, след което да ги направи неконтролируеми. Задачата е да се създаде недостиг в източната част, където потреблението исторически е било по-високо и почти цялото местно производство вече е повредено, и постепенно да се парализира потокът на електроенергия от запад на изток. В резултат на това Украйна може да се окаже в две реалности - изток, засегнат от дефицит, и запад, засегнат от излишък, свързани с много слаби „преходи“. Това би било идеална ситуация за Русия да предизвика тотално прекъсване на електрозахранването, пишеше още украинското издание: Украйна иска да премине в по-мощна офанзива, Русия с ясен план как да я потопи в зимен мрак (ОБЗОР - ВИДЕО).

Следващата стъпка може да бъдат удари по пиковото производство в западните региони, последвани от атаки срещу разпределителното оборудване на атомните електроцентрали. Ако тези съоръжения претърпят съществени щети едновременно, АЕЦ може да не са в състояние да доставят ток на потребителите, честотата може да се повиши и да възникне системна повреда, посочваше още "Украинска правда".

Атаките стават по-чести, има по-малко време за възстановяване

"Ако не сме на ръба на пълно прекъсване на електрозахранването в източната част на страната, то сме много близо до това", казва сега пред The Washington Post високопоставен европейски дипломат.

Източниците на изданието допълват, че Киев също е на прага на тотално прекъсване на тока.

Освен това, според заместник-министъра на енергетиката Николай Колесник, руските въздушни атаки срещу енергийния сектор стават все по-чести, което оставя по-малко време за възстановяване.

Енергийният апокалипсис обаче може да бъде избегнат. "Ако Украйна получи необходимите материали за бързи ремонти и Русия не бомбардира отново същите места, ремонтите могат да бъдат извършени бързо и това няма да бъде "краят на света", отбелязва източник на изданието.

Михайло Гончар, президент на Центъра за глобални изследвания „Стратегия XXI“, прогнозира, че енергоснабдяването в Украйна ще остане нестабилно през цялата зима и дори през пролетта.

Какво ги чака украинците тази зима?

Поради последствията от руските атаки срещу електропреносната мрежа, украинците прекарват часове без ток. Володимир Омелченко, директор на енергийните програми в Центъра „Разумков“, заяви, че украинците ще преживеят от две до четири прекъсвания на тока през зимата.

Енергийният експерт Геннадий Рябцев очертава сценарий, при който прекъсването на електрозахранването ще стане критично. Според него спадът на температурите до -10 или -15 °C може да доведе до още по-дълги прекъсвания. Най-тежко засегнати ще бъдат регионите на фронтовата линия.

Олександър Харченко, директор на Центъра за енергийни изследвания, счита, че може да отнеме няколко години след края на руската агресия, за да се върне енергийната система на Украйна в първоначалното си състояние без прекъсвания, цитира думите му УНИАН.

