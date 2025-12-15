Франция и Кипър подписаха споразумение за стратегическо партньорство

Френският президент Еманюел Макрон и кипърският му колега Никос Христодулидис подписаха днес в Париж споразумение за стратегическо партньорство между Франция и Кипър. Франция става единственият член на Европейския съюз, с който Кипър има такова стратегическо партньорство, съобщи в. „Сайпръс мейл“.
Макрон определи споразумението като „важна стъпка“и ангажимент на Франция да присъства в източното Средиземноморие. Френският президент заяви в профила си в платформата Х на френски и гръцки език, че с оглед на наближаващото кипърско председателство на Съвета на ЕС през първата половина на 2026 г. „Никозия може да разчита на пълната подкрепа на Франция за изграждането на по-силна, по-независима и по-конкурентноспособна Европа“.
Споразумението предвижда засилване на сътрудничеството в ключови области като отбраната, икономиката, културата, иновациите и образованието, като същевременно има за цел да осигури по-тясно взаимодействие и по-добра координация между двете страни на европейско и международно равнище.
„И двете страни изразяват дълбоката си загриженост относно агресивната война на Русия срещу Украйна, задълбочаващото се напрежение в Близкия изток и продължаващата нестабилност в много части на Африка, като същевременно имат „сходни интереси в насърчаването на стабилността в Близкия изток по исторически и геополитически причини“, се казва още в споразумението.
