Санкциониран заради пост във Фейсбук съдия осъди Румъния в Европейския съд

Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) осъди окончателно Румъния за нарушаване на свободата на изразяване на бившия съдия Кристи Данилец, който през 2019 г. беше санкциониран от Висшия съвет на магистратите заради публикации във Фейсбук. Данилец е бил санкциониран с 5% от заплатата си за два месеца заради две публикации в социалната мрежа, в които коментира съдебни и конституционни въпроси.

В мотивацията на решението ЕСПЧ посочва, че няма "достатъчно и убедителни причини" за санкционирането на Данилец от Висшия съвет на магистратите (ВСМ).

Според ВСМ с публикациите си Данилец е опетнил имиджа и честта на съдебната система и е нарушил задължението за дискретност. Той заведе дело в Страсбург, след като Върховният касационен съд потвърди решението на ВСМ.

Още: "Правосъдие, а не корупция": На протест в Румъния поискаха оставки и промени в правосъдната система (ВИДЕО)

"Съдът напомня, че съдиите имат правото, когато демокрацията или правовата държава са сериозно застрашени, да се изразяват публично по аспекти от общ интерес. Изявленията, направени в подобен контекст, се ползват като цяло с повишено ниво на защита", отбелязва в мотивацията си ЕСПЧ.

Решението на ЕСПЧ идва в изключително деликатен момент за правосъдието в Румъния, след като документален филм на сайта Рекордер предизвика разделение в съдебната система, коментира изданието. Близо 900 магистрати, сред които и Кристи Данилец, подписаха съвместен призив за солидарност с колегите си, които разкриха във филма "Правосъдие в плен" случаи на натиск върху съдебната система. От Апелативния съд, Висшия съвет на магистратите и Върховния касационен съд определиха журналистическото разследване като "план за дискредитиране и дестабилизация на правосъдието".

Разкритията доведоха до вълна от протести в Букурещ и редица други градове с призиви за коректна и независима съдебна система.

Румъния вдига данъците върху жилищата, земите, колите, дивидентите и криптовалутата