Германия с план от 10 точки за усилване на отбранителното сътрудничество с Украйна

Германия ще задълбочи ангажимента си към отбраната на Украйна чрез съвместни предприятия, по-нататъшна търговска интеграция и възможности за гарантиране на инвестициите. Това предвижда план от 10 точки, представен по време на визитата на украинския президент Володимир Зеленски в Берлин.

"Силната украинска отбранителна промишленост е ключова за защитата срещу руската агресия и представлява важен елемент от гаранциите за сигурност за възпиране на бъдеща руска агресия", се казва в документа, разпространен по време на посещението на Зеленски в германската столица. В Берлин днес се състояха и поредни разговори със специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф.

Съгласно плана Германия и Украйна ще засилят сътрудничеството си в областта на научните изследвания, свързани с отбраната, ще учредяват съвместни предприятия и ще изпълняват общи поръчки. Предвижда се и възможност за общи доставки на украинско отбранително оборудване за защита на въздушното пространство на НАТО в рамките на инициативата "Европейски въздушен щит", включително дронове.

Двете министерства на отбраната ще свикват редовни консултации на високо равнище, а в Берлин ще бъде открит офис за връзка с украинската отбранителна индустрия. Германия ще увеличи и присъствието на военните си аташета в Киев и ще засили обмена на експерти.

В документа се подчертава и ангажиментът на двете страни за прилагане на всеобхватни мерки за предотвратяване на корупцията. Това става на фона на западни опасения, свързани с мащабния корупционен скандал в Киев, който доведе до оставките на двама министри и на ръководителя на канцеларията на президента Зеленски Андрий Ермак.

