Трети път за седмица: Украински дронове удариха руски нефтени платформи в Каспийско море

15 декември 2025, 16:53 часа 297 прочитания 0 коментара
Дронове с голям обсег на действие на Специалния оперативен център „Алфа” към Службата за сигурност на Украйна (СБУ) за трети път през последната седмица поразиха нефтените платформи на „Лукойл-Нижневолжскнефт”, работещи в Каспийско море. Новината съобщават на 15 декември украински медии, позовавайки се на източници в рамките на СБУ. Сега е поразена платформата в нефтогазово-кондензатното находище „Корчагин“. В резултат на атаката е повредено ключово оборудване на съоръжението и производствените процеси са спрени.

Още: Украйна се похвали с два поразени руски кораба в Каспийско море

"СБУ продължава активната си работа, която намалява притока на петродолари в руския бюджет и съответно способността му да финансира войната срещу Украйна. Нито едно руско съоръжение, работещо за войната, не е в безопасност, независимо от местоположението му", казват от СБУ пред медиите.

Предишните удари

На 11 и 12 декември дронове на СБУ вече удариха нефтените платформи „Филановски“ и „Корчагин“. Мястото около „Филановски“ е едно от най-големите проучени в Русия и в руския сектор на Каспийско море. Неговите запаси възлизат на 129 милиона тона нефт и 30 милиарда кубически метра газ, съобщава unn.ua.

Атаките са знакови, защото означават разширение на фронта на въздушната война между Русия и Украйна. Припомняме, че за броени дни украинците обезвредиха с дронове цели три кораба в Черно море, които са свързвани с руския сенчест флот за износ на черно злато, а впоследствие бяха поразени и кораби в Каспийско море, превозващи оръжие.

