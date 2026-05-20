Драма след "Евровизия": Онлайн тормоз срещу полска водеща след като Полша гласува за Израел (ВИДЕО)

Полша даде максималните си 12 точки от журито на Израел и разпали скандал след "Евровизия". Оказа се, че говорителката, избрана от полската телевизия да съобщи вота на журито, е била подложена на жесток онлайн тормоз.

Ола Будка обяви, че е била обект на тормоз в интернет, след като просто е прочела гласовете на полското жури на "Евровизия" на живо в ефир, които са включвали точки за Израел.

"Аз съм просто говорител, не участвам в журито"

В изявление в Instagram Дудка уточни, че е била само говорител на полското жури и не е участвала лично в процеса на гласуване. Тя обясни, че получава резултатите мигове преди да бъде включена в ефир и подчерта, че личните ѝ мнения "нямат място" в работата й.

"Не съм съгласна с омразата, която се излива върху мен. Аз съм говорител на полското жури, не негов член. Не участвам в гласуването. Получавам резултатите малко преди да се включа на живо в ефир, така че моята роля не е обвързана с резултатите от гласуването на журито. Тук няма място за моите лични виждания. Тази роля изпълнявам за втори път и с радост ще го направя отново", написа в своя официална позиция Будка.

Участието на Израел е повод за много негативни коментари, а редица държави бойкотираха конкурса тази година заради присъствието на Тел Авив. Според тях продължаващият конфликт в Ивицата Газа е достатъчна причина Израел да бъде отстранен от участие.

