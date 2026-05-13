"Спрете геноцида": Израел беше освиркан на "Евровизия", но организаторите "изтриха" скандиранията (ВИДЕО)

13 май 2026, 9:59 часа
Снимка: Screenshot/YouTube
Първият полуфинал на конкурса за песен на "Евровизия" снощи, проведен във виенската зала "Винер Щатхале", беше помрачен от напрежение около участието на Израел.

Както се очакваше, израелският представител беше освиркан, а организаторите спретнаха скандал със скандирания в началото на изпълнението.

Преди песента "Мишел" да започне, по телевизията ясно се чуха скандирания "Спрете геноцида", отнасящи се за продължаващия конфликт в Ивицата Газа. Въпреки че организаторите предварително бяха заявили, че няма да цензурират и заглушават негативните реакции спрямо Израел, в последствие те изтриха въпросните скандирания от официалния запис на изпълнението в YouTube.

"Спрете геноцида" изчезна от записите

В социалните мрежи има видеа от оригиналната атмосфера, на които скандиранията се чуват.

От EBU коментираха, че проблемът е бил бързо решен чрез премахване на звука от публиката от излъчването.

В официално изявление EBU уточни, че излъчват чист звук от публиката по време на определени моменти от шоуто, включително въведенията и заключителните сегменти на всяко изпълнение. Това позволи скандиранията на протестиращите да бъдат чути на живо.

В последствие обаче се оказа, че в публикуваните от организаторите записи на концертните изпълнения в YouTube скандиранията в началото на песента на Израел са изтрити и вече не се чуват.

Песента "Мишел" има части на френски, английски и иврит. Когато започна частта на иврит, в залата ясно се чуха освирквания.

Четирима са изведени от залата

Безпокойството от скандиранията продължи по време на изпълнението на Ноам Бетан и в крайна сметка охраната се намеси.

Четирима души бяха ескортирани от мястото на събитието заради проблемно поведение. В изявлението на EBU и ORF се уточнява, че макар само един протестиращ да е скандирал по време на излъчването, останалите също са били отстранени заради риск от съучастие. Организаторите подчертаха, че основната цел е била да се поддържа среда, в която всички фенове да могат да се насладят на шоуто без прекъсване.

Реакцията на Бетан

"Чух освиркванията, но след това чух и овациите на израелци в залата, които вдигаха шум и ме подкрепяха", коментира Бетан малко след представлението. "И това веднага повдигна духа ми и стопли сърцето ми. Изпълни ме, даде ми сила", заяви той.

Миналия месец Бетан обави, че репетира под звуците на освирквания на хора от неговия екип, за да бъде подготвен.

"Благодаря ви много, Европа, обичам ви", заяви той от сцената след изпълнението си.

Десислава Любомирова
