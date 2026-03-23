Дрон за малко не уби руски губернатор. Взрив в Приморск, руска ПВО ракета застраши секретен руски завод (ВИДЕО)

Дрон е бил свален в едно от селата в Белгородска област, където местният губернатор Вячеслав Гладков е бил на посещение като част от мисия по оценка на нанесени във въздушна атака преди това щети. Според "Росгвардия", безпилотният летателен апарат е застрашил живота на губернатора.

Става въпрос за село Смородина в Грайворонска община, която е гранична с Украйна.

"По време на работното посещение на губернатора на Белгородска област в село Смородино, където бяха убити четирима души след удари на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) и където разчистването на развалините продължава, дрон атакува, докато областният губернатор разговаряше с местните жители. Специалните сили на "Росгвардия" веднага откриха огън със стрелково оръжие и свалиха дрона", се казва в официалното изявление. Няма пострадали и щети, става ясно от изявлението.

Още: Украинската армия обяви удар по един от най-старите нефтопреработвателни заводи в Русия (ВИДЕО)

Щети в Ленинградска и Донецка област

Междувременно, десетки дронове атакуваха Лениниградска област. Резервоар-цистерна с гориво е ударен и е избухнал пожар в пристанището на Приморск. Местният губернатор Александър Беглов съобщи в канала си в руското мобилно приложение MAX, че поне 50 дрона са били свалени при атаката.

A drone attack is ongoing in Russia’s Leningrad region, where air defense systems are actively attempting to intercept incoming UAVs. #Russia pic.twitter.com/pxueBVDvbT — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 22, 2026

И още - руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA съобщи, че ракета от руската ПВО е експлодирала на един километър от военния завод ВИСКОМ в Гатчина, Ленинградска област. Охранителна камера е заснела мощна експлозия. Именно от нейния видеозапис е направен анализ и заключението е, че взривът е станал в жилищен район близо до училище № 12. На приблизително един километър от мястото на експлозията се намира дъщерното дружество на ВИСКОМ - Специално конструкторско-технологично бюро ВИСКОМ (съкратено ОАО СКТБ ВИСКОМ). Това е руско секретно военно предприятие, което е възникнало от структурите на завода "Авангард" в Гатчина. Компанията е специализирана в разработването и производството на оръжия за близък бой и взривни устройства, както и в създаването на специализирано оборудване за правоохранителните органи на Руската федерация:

И още - взривове и работа на ПВО имаше тази нощ и в Смоленска област. Засега местният губернатор Василий Анохин не е съобщил за щети и човешки жертви в канала си в Телеграм:

Взривове имаше тази нощ и в окупирания от руснаците украински град Донецк. По неофициална информация от местни жители в социалните мрежи е уцелена местната телевизионна кула -