Цял ден дъжд от дронове по Москва и Русия, ударен е руски ракетоносец в Дагестан

54 дрона, летящи към Москва, са били унищожени през целия днешен ден до 18:12 часа българско време. Това съобщава кметът на руската столица Сергей Собянин в канала си в Телеграм. Собянин буквално е "нацвъкал" куп съобщения по темата и информира кажи-речи за всеки свален дрон поотделно. Няма съобщение да има щети, разрушения или пострадали хора.

Междувременно, руското военно министерство публикува две сводки, в които дава информация колко далекобойни дрона са свалени днес, 7 май, над контролирана от руснаците територия. Между 8:00 часа и 12:00 часа са свалени 127 дрона, а от 12:00 часа до 16:00 часа - още 82 дрона. В нито една от сводката няма разбивка по области.

И докато Русия не казва нищо за щети, това прави Украйна. Украинският генщаб официално съобщи, че чак в Дагестан е поразен с въздушен удар руски ракетноносец, способен да изстреля залп от до 8 ракети с морско базиране "Калибър". Корабът е от проект 22800 "Каракурт", а украинците все още правят оценка какви точно са щетите.

Отделно, в Луганска и Донецка област са поразени командни пунктове, военни складове и пунктове за управление на дронове на руснаците - става въпрос за окупираните от руската армия части на двете области. Ударени са и две руски казарми - в Донецка и Запорожка област.

