ЕК предоставя на Украйна 1.5 млрд. евро

Средствата са в рамките на нашия годишен пакет за макрофинансова помощ.

"Ще продължим да помагаме на Украйна да се съпротивлява на агресията на Русия, да поддържа работещите нейни институции и инфраструктура и да провежда ключови реформи", пише още фон дер Лайен.

Today we are providing another €1.5 billion to Ukraine under our annual macro-financial assistance package.



We will continue helping Ukraine resist Russia’s aggression, keep its institutions and infrastructure running, and conduct crucial reforms. pic.twitter.com/KpFfvJ51AW