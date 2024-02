Екипът на Навални: Правят втори оглед на тялото, но всъщност прикриват следите

Тялото на Навални очевидно не е в моргата, където затворническите власти казаха, че се съхранява, съобщи по-рано Ярмиш. Адвокатът на Навални, който пристигна в град Салехард с майката на починалия Людмила, е позвънил в моргата и оттам му било казано, че тялото на Алексей не е при тях, както твърдят от затвора.

Alexey's lawyer and his mother have arrived at the Salekhard morgue. It's closed, however, the colony has assured them it's working and Navalny's body is there. The lawyer called the phone number which was on the door. He was told he was the seventh caller today. Alexey's body is… pic.twitter.com/CsPbONUBrn