Еманюел Маркон обеща да „води война“ срещу наркотрафика

Френският президент Еманюел Макрон днес обеща да води „война“ срещу наркотрафикантите, предаде Франс прес. Той заяви това по време на посещението си в Марсилия, където се преклони пред гроба на млад мъж, чието убийство преди един месец, вероятно е било извършено с цел да бъде сплашен брат му, който разобличава влиянието на наркотрафика. Кървавото престъпление потресе страната, припомня bTV.

Обещанията на Макрон и решението му да се преклони пред гроба на младия мъж бяха символичен жест към втория по големина френски град, в който насилието, свързано с наркотици, не е чуждо, въпреки че броят на убийствата там спадна през последните две години. Тази година в Марсилия бяха регистрирани 17 убийства спрямо 24 през миналата година и 50 през 2023 г.

Още: След срещата на Зеленски, Макрон, Мерц и Стармър: Скептицизъм по точки от мирния план на САЩ (ВИДЕО)

По време на разговор с читателите на местния вестник „Прованс“, държавният глава обеща да води „война срещу мрежите, които убиват невинни млади хора, за да сплашват и плашат“ и обеща, че „няма шанс те да спечелят“.

Борбата с наркотрафика беше обявена от френското правителство за национален приоритет, приравним към борбата срещу тероризма, а Макрон заяви решимостта си да отиде „до страните, в които се намират ръководителите на мрежите, за да търсим сътрудничество, да можем да конфискуваме имуществото им, за да арестуваме тези ръководители и да ни бъдат предадени“. По отношение на потребителите на наркотици, чиято отговорност той често критикува, президентът обяви, че ще увеличи глобите за тях от сегашните 200 евро на 500 евро.

Още: Мерц предупредил Зеленски: Американските преговарящи си играят игрички с нас

Тази сутрин Амин Кесачи – 22-годишният активист, чийто брат Мехди беше убит на 22 ноември от двама мъже на скутер, отправи по местно радио „апел към хората, вземащи решения“ за сформиране на „гражданска конвенция за борба с наркотрафика, за да се създаде пространство за дискусии и даване на (право на) глас“ на жителите.

През 2020 г. семейството на Кесачи вече преживя убийството на друг негов брат, който също бе убит на 22-годишна възраст, а тялото му бе намерено овъглено в автомобил. Амин Кесачи тогава основа асоциацията „Съвест“, за да помага на семействата на жертви на убийства, свързани с наркотици, преди да се присъедини към френските еколози.

Още: Единственият европеец в Китай: Ще има ли успех мисията на Макрон в Пекин (ВИДЕО, СНИМКИ)