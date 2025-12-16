Спорт:

Европейският съюз санкционира Международното русофилско движение на Николай Малинов

16 декември 2025, 21:11 часа 371 прочитания 0 коментара
Европейският съюз санкционира Международното русофилско движение на Николай Малинов

ЕС санкционира Международното русофилско движение, чийто председател е Николай Малинов. Санкциите включват замразяване на активи и забрана за влизане в държавите от общността. Мотивите на ЕС са, че Международното русофилско движение разпространява манипулации и дестабилизиращи послания от имена на руското правителство. Движението поддържа тесни връзки с Министерството на външните работи на Русия, откъдето получава подкрепа за работата си, предава БНТ.

Още: САЩ наказа със санкции Владислав Горанов, Румен Овчаров и Николай Малинов заради корупция

От Европейския съвет припомнят, че руският външен министър Сергей Лавров е произнасял речи по време на конгресите на движението. То е свързано и с най-големия идеолог на Кремъл Александър Дугин, както и с медийния олигарх Константин Малофеев.

Още: Николай Малинов, Сергей Лавров и Стивън Сегал основават Интернационал на русофилите (СНИМКИ)

Правителството на Руската федерация използва движението като параван за манипулиране на общественото мнение в други държави, популяризиране на антизападните настроения и поддържане на други опорни точки на Кремъл, се казва в мотивите за санкциите.

Още: Арестуваха лидера на движение "Русофили"

Малинов е председател на Международното русофилско движение от учредяването му през 2023 година. Той е бивш депутат от Коалиция за България, известен с проруската си позиция. В България срещу него има обвинение за шпионаж в полза на Русия. Той санкциониран и от САЩ по закона „Магнитски“ заради подозрения за корупция и влияние в полза на руски интереси.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Европейски съюз Николай Малинов русофили санкции Русия
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес