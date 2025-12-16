Европейският съюз санкционира Международното русофилско движение на Николай Малинов

ЕС санкционира Международното русофилско движение, чийто председател е Николай Малинов. Санкциите включват замразяване на активи и забрана за влизане в държавите от общността. Мотивите на ЕС са, че Международното русофилско движение разпространява манипулации и дестабилизиращи послания от имена на руското правителство. Движението поддържа тесни връзки с Министерството на външните работи на Русия, откъдето получава подкрепа за работата си, предава БНТ.

От Европейския съвет припомнят, че руският външен министър Сергей Лавров е произнасял речи по време на конгресите на движението. То е свързано и с най-големия идеолог на Кремъл Александър Дугин, както и с медийния олигарх Константин Малофеев.

Правителството на Руската федерация използва движението като параван за манипулиране на общественото мнение в други държави, популяризиране на антизападните настроения и поддържане на други опорни точки на Кремъл, се казва в мотивите за санкциите.

Малинов е председател на Международното русофилско движение от учредяването му през 2023 година. Той е бивш депутат от Коалиция за България, известен с проруската си позиция. В България срещу него има обвинение за шпионаж в полза на Русия. Той санкциониран и от САЩ по закона „Магнитски“ заради подозрения за корупция и влияние в полза на руски интереси.