Араби изкушават звезда на ЦСКА, "армейците" също ще са на печалба при сделка

Голямата звезда на ЦСКА Йоанис Питас е обект на интерес за клуб от Саудитска Арабия. Колегите от "Тема Спорт" информират, че в Борисовата градина разглеждат изкушаващ оферта за централния нападател. Предложението идва от Близкия изток, като според запознати то надвишава сумата, за която "армейците" привлякоха кипърския национал през миналата зима. Тогава "червените" платиха около 1.3 милиона евро на шведския АИК Стокхолм.

Може ли ЦСКА и Питас да се разделят?

Питас се адаптира отлично към ЦСКА и българския футбол, като се превърна във водещ играч на родния гранд. До момента 29-годишният офанзивен състезател има на сметката си общо 43 мача за родния колос, в които се е отличил с 16 попадения. Той също така е направил и пет асистенции. Питас има договор с „армейците“ до лятото на 2028-ма. Oценен e от портала „Transfermarkt“ на 2,5 милиона евро.

Предвид наличието на актуалния голмайстор на Първа Лига Годой и възрастта на Питас, който през юли ще навърши 30 години, не е изключено ЦСКА да приеме щедрото предложение на арабите. "Червените" със сигурност ще привлекат нов нападател, ако се стигне до продажбата на кипъреца, като вече има набелязани и одобрени футболисти за тази позиция.

Самият Питас също ще получи значително увеличение на заплата при преминаване в Близкия изток. В момента по медийна информация той прибира 560 000 евро на година, както и отлични бонуси при изпълнение на определени клаузи в договора. Сега обаче арабският клуб може да изкуши нападателя с още по-щедра оферта.

ОЩЕ: БФС глоби единствено ЦСКА и Славия след 1/8-финалите на Купата, Христо Янев бе одрусан с 400 лева