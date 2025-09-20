ЕС е 20 пъти по-силен от Русия, но се държи като лилипут. Путин няма да спре на границата с Украйна

Понякога изглежда, че историята се ускорява. Съдбата на цял континент се решава за месеци, дори за дни. Днес не само Украйна изпитва тази екзистенциална спешност, но чрез нея и цяла Европа се оказва в опасност. Пред лицето на руската агресия колективното ни колебание ни струва скъпо: на първо място за украинците, но и за сигурността на целия континент. Това пише анализаторката Виолета Москалу в колонката си за "Le Monde".

Колебанието на Европа ще има много висока цена

От 2022 г. насам отеква една и съща реторика - трябва ли Европа да направи нещо? Решенията винаги се вземат твърде късно, а цената на това чакане и бездействие рискува да бъде особено висока.

Кремъл не преговаря за мир: той иска капитулация. Целта му е да унищожи Украйна като свободна държава и да проправи пътя за нова ера на руско влияние, моделирана по стария Варшавски договор, пише експертката.

С всеки ден, който губим в колебания, с всяка ракета, падаща върху Киев или Харков, се доближаваме до възможността за директен конфликт с Европа.

Русия няма да спре на границата с Украйна, кой все още не го е разбрал?

В нощта на 9 срещу 10 септември Русия премина нова червена линия, като изпрати дронове в полското въздушно пространство. Варшава, член на НАТО и ЕС, беше принудена да ги свали над своята територия.

Казвахме го много пъти - Москва няма да спре на границите с Украйна. Цяла Европа е заплашена от империализма на Кремъл.

Атаките от онази нощ не бяха случайни. Те бяха обмислена провокация, начин да се изпитат страховете ни и да се направи неприемливото приемливо. Русия вече ни атакува.

Дошло е времето да отговорим с безпрецедентна твърдост и веднъж завинаги да пречупим способността ѝ да причинява вреда. Сега сме изправени пред проста алтернатива: или разпадът на Руската федерация, която подобно на СССР ще рухне под собствената си тежест, или крахът на Европейския съюз, който ще плати скъпо за неспособността си да защити съюзниците, свободата и гражданите си. В тази ситуация е необходимо да сме решителни.

За да се окажем на правилната страна на историята, е необходима смелост. Украинците ни дават пример за невероятна твърдост всеки ден. Трябва да живеем според техния пример.

Психологическия капан

Мнозина вярват, че Русия "не може да загуби", защото е ядрена сила. Това е парализиращ психологически капан. СССР също беше ядрена сила, но вече го няма.

Ядрените държави вече са губели войни: Франция в Алжир, САЩ във Виетнам, СССР в Афганистан. Кремъл използва този страх, за да парализира Европа. Поддаването на този страх означава гарантиране на победата на Путин.

Европа е по-силна от Русия, но сама избра да се държи като лилипут

Парадоксът е очевиден: ЕС произвежда почти 20% от световния БВП, докато Русия - по-малко от 2%. И въпреки това Москва се държи така, сякаш има 20 пъти по-голяма тежест, докато Европа се държи като лилипут.

Тази диспропорция не е икономическа. Тя е политическа и психологическа: ние вътрешно сме приели и повярвали, че сме слаби, пише анализаторката.

Времето за половинчати мерки отмина. Над Украйна трябва да бъде създаден въздушен щит. Европа разполага с техническите, военните и финансовите средства, за да го направи. Нужно ѝ е само едно нещо – смелост.

Историята ще запомни нашия избор: дали сме избрали да сме смели или сме избрали позора. Ако не действаме, това означава, че сме приели Киев един ден да се превърне в Грозни, че Зеленски един ден да бъде убит от руснаците, Европа да потъне в страх.

Времето само да осъждаме руската агресия отмина. Сега са нужни действия, за да ударим в самото сърце руската военна машина. А за това е нужно:

да наложим икономически санкции, способни да задушат Кремъл;

да прекъснем финансовите и технологични потоци, които захранват арсенала му;

да разположим масово средства за противовъздушна отбрана по целия източен фланг на НАТО;

да предоставим неограничена помощ на украинската армия, която е първата линия на защита на Европа срещу руската заплаха.

Да защитим Украйна означава да защитим Европа, заключава Виолета Москалу.