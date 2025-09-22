Войната в Украйна:

ЕС официално призна за кибератака срещу европейски летища

Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност (ЕНИСА/ENISA) обяви официално днес, че сривът в дейностите на редица европейски летища, произтекъл от проблеми със системата за електронното чекиране на багажа и регистрацията на пътниците на борда, е резултат от кибератака, предаде Ройтерс., цитирана от БТА. "Правоприлагащите органи разследват", се казва в изявлението на ЕНИСА.

Дейностите на летището на германската столица Берлин все още са затруднени. В резултат са забавени с повече от час полети, с които участници във вчерашния Берлински маратон възнамеряват да се приберат в страните си.

Мишена на хакерите бяха услугите на американската компания "Collins Aerospace", чийто предмет на дейност е в сферата на аерокосмическите технологии.

Фирмата обяви, че е била засегната от "кибернетични смущения" в своя софтуер, използван на редица летища.

От "Collins Aerospace" заявиха, че работят със засегнатите от кибератаката летища и граничните им служби и са стигнали до последния етап на възстановяване на мрежата и възобновяване на операциите си в пълен режим.

