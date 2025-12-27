Между 3 000 и 7 000 евро за бомбен атентат, и от 15 000 до 25 000 евро за поръчково убийство: Набират деца и младежи за престъпления

В няколко провинции на Германия напоследък имаше редица нови случаи като серията палежи от лятото в областта Рейн-Майн: 15-годишен нидерландец бе заподозрян, че по поръчка е извършил палеж в кафене във Франкфурт на Майн. Сега срещу тийнейджъра се води разследване – включително за опит за убийство на петима души.

„Има подозрение, че става дума за поръчково престъпление, за което 15-годишният младеж е бил специално нает в Нидерландия и конкретно инструктиран как да извърши деянието“, потвърждава областният прокурор Доминик Мийс, цитиран от АРД.

„Бизнесът“ с младежките престъпления

През 2024 г. няколко младежи и деца са били наети в Кьолн, за да поставят взривове или да упражняват насилие, за което междувременно са осъдени. Шефът на криминалната полиция в Кьолн Михаел Есер коментира в тази връзка: „Набирането на деца и младежи се разраства. Това е проблем, който не сме в състояние да решим бързо“. Често те вършат такива деяния срещу няколкостотин евро или подаръци като „Плейстейшън“, уточнява полицаят пред АРД.

Това вече не е периферен феномен, а се разпространява във всички части на Европа, казва бившият шеф на Интерпол Юрген Щок. „От гледна точка на възложителите младежите са подходящ инструмент за извършване на престъпления. Така на поръчителя не му се налага да си цапа ръцете“, казва Щок.

Освен това някои младежи са лесни за манипулиране. „Понеже смятат, че няма какво повече да губят, са готови да рискуват всичко. Все повече хора мислят така. А на онези, които поръчват престъпленията, не им пука, ако някой от нас стигне до затвора или дори ако умре там“, разказва пред АРД 18-годишен заподозрян в поръчково убийство.

Престъплението като вид услуга

Европейската полицейска служба Европол нарича този феномен „престъпление като услуга“: насилието може да се поръча като един вид услуга. Схемата се състои от четири елемента:

- Възложител: който си поръчва престъпник и го финансира;

- Организатор: който отговаря за оръжията и логистиката на престъплението, както и за посредничеството между възложителя и вербовчика;

- Вербовчик: който намира, най-често непълнолетни, извършители на поръчката;

- Извършител: който извършва деянието

Германските разследващи журналисти са открили в Нидерландия един от организаторите на такива поръчки, който се е съгласил да разговаря с тях. Самият той говорел за себе си като за „брокер на убийства“: „Аз съм всъщност посредник. На нидерландски се казва „makelaar“. Когато някой се нуждае от нещо или някого, аз влизам в играта“, цитира думите му АРД.

Международна престъпна организация

„Брокерът на убийства“ е предполагаем член на международна престъпна организация. Властите са сигурни, че групата е замесена в търговия с оръжие и

„Брокерът на убийства“ е предполагаем член на международна престъпна организация. Властите са сигурни, че групата е замесена в търговия с оръжие и планиране на поръчкови убийства. В интервюто той разказва за актове на отмъщение, за атентати с експлозиви и за поръчкови убийства. От него журналистите са научили и как вървят цените за отделните поръчки: между 3 000 и 7 000 евро за бомбен атентат, и от 15 000 до 25 000 евро за поръчково убийство.

Запитан какви извършители наема, т.е. на каква възраст са те, „организаторът“ обяснява, че лесно се намират дори 12-годишни. „Те могат да правят всичко, наистина всичко“, казва той. Що се отнася до заплащането, тези младежи наистина работят за жълти стотинки. „За взривяване на обект наетият младеж получава 500 евро“, казва той още и добавя, че някои дори го правят безплатно. „Понякога те буквално молят за такива задачи. Това е безумно, трудно е за вярване“, разказва той.

По този начин някои младежи се надяват да си спечелят „име“ в престъпния свят, за да получават и още поръчки. Стремежът е да се набират и извършители от чужбина. „Ако трябва да се свърши работа например в Хамбург, често се наемат хора от Белгия или Нидерландия. Така се затруднява работата на полицията, тъй като следователите трябва да разчитат на помощ от властите в друга държава. А това затруднява разкриването на извършителя.

Как Европол противодейства

През април 2025 г. Европол създаде специално звено, наречено за превенция на този вид трансгранична престъпност. В тази работна група участват разследващи органи от осем страни от ЕС. Фокусът е върху структурите, стоящи зад феномена „престъпление като услуга“. В началото на декември, властите съобщиха за 193 извършени ареста в няколко държави от ЕС - 84 от задържаните са работили като вербовчици, а шестима са били възложители.

Според бившия шеф на Интерпол Щок е много важно да се достигне до застрашените деца и младежи навреме - преди те да бъдат привлечени от престъпните мрежи. „Това означава инвестиции в превенция и инвестиции в социална работа с младежи“, посочва той за АРД.

В тази връзка германската обществена медия припомня, че от Християндемократическия съюз (ХДС) и „Алтернатива за Германия“ (АзГ) вече поискаха да бъде понижена възрастта за наказателна отговорност – като последица от ръста на регистрираните случаи на насилие от деца и младежи. Щок обаче не смята, че проблемът може да бъде решен само с инструментите на наказателното право.

Източник: Дойче веле