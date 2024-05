Естония ускорява развитието на отбранителната си индустрия

Идеята е фондът да инвестира пряко и чрез частни фондове в компании, разработващи технологии, свързани с отбраната или с двойна употреба. Първоначалният обем на фонда ще бъде 50 милиона евро. Той може да бъде увеличен, ако фондът се окаже успешен. Планира се фондът да стартира през 2024 г.

Целта му е да укрепи сигурността на Естония и ще помогне за стимулиране на икономиката.

"Реалността в областта на сигурността изисква от Европа да бъде смела и креативна. Ето защо моето правителство реши да създаде нов фонд за инвестиции в отбраната, за да ускори развитието на отбранителната индустрия в Естония. Надяваме се нашият пример да вдъхнови и други", написа Калас в платформата Х (бивш Twitter). ОЩЕ: Катерите, които Естония предаде на Украйна, от днес започват бойни мисии (СНИМКИ)

