За 10 дни в Пловдив са задържани 12 шофьори, има иззети автомобили

От началото на месеца до сега в Пловдив и областта са задържани 12 шофьори, като на четирима от тях автомобилите са иззети. Само през изминалите почивни дни на територията на Областната дирекция на МВР са засечени шестима души, седнали пияни зад волана. При единия от тях е отчетена комбинация с наркотично вещество, съобщиха от пресцентъра на полицията.

В Пловдив екип на Трето районно управление (РУ) е заловил 63-годишна шофьорка с около 1,7 промила. На бул. „Ал. Стамболийски“ техни колеги от Първо РУ установили, че 43-годишен управлява автомобила си с повече от 1,4 промила в кръвта. От Четвърто РУ е установен 47-годишен водач с над 1,8 промила. Друг, на 31 години, е бил задържан в Шесто РУ, след като дрегерът регистрирал наличие на алкохол над 2 промила, а драг чекът също е реагирал положително.

Междувременно, с над 3 промила, е бил 48-годишен шофьор, хванат от служителите на реда в Хисаря. Водач на 38 години е бил издирен и задържан от полицаи на РУ-Стамболийски, след като избягал от предизвикана катастрофа с материални щети. В хода на проверката мъжът е отказал да бъде тестван с дрегер, но дал кръвна проба за химически анализ.

Срещу всички извършители са започнати бързи производства, а на трима от тях личните автомобили са иззети по законоустановения ред. Към тези данни се причисляват още шест бързи производства, образувани от началото на месеца, срещу пияни и дрогирани водачи, като в един от случаите също е било конфискувано моторно превозно средство.

Тази сутрин около 4:00 часа непълнолетен неправоспособен водач е бил задържан след кратка гонка от служителите на реда в Пловдив.

