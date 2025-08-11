Не изхвърляйте боклук от колата: Затвор и петцифрена глоба ви чакат в европейска страна

Петцифрена глоба или затвор грози всеки, който изхвърля боклук от автомобила си в една страна от Европейския съюз. Всеки, който изхвърля отпадъци от колата си в Италия, подлежи на сериозни санкции съгласно нов регламент, влизащ в сила тази седмица, съобщи АПА, цитирана от БТА. Предвиждат се глоби до 18 000 евро, а за изхвърляне на боклук в природни резервати – в определени случаи – и лишаване от свобода. Нарушителите ще бъдат хващани с камери за видеонаблюдение, без да е необходимо автомобилът да бъде спрян от полицията.

Снимка на регистрационния номер е достатъчна, за да се установи собственикът на превозното средство и да се наложи глоба. За разлика от досега, санкцията се налага и без спиране на автомобила.

Затвор от шест месеца до седем години

Ако на пътя бъде изхвърлена носна кърпичка или фас, глобата е до 1188 евро. Изхвърлянето на кен, стъклена бутилка или торба с боклук през прозореца води до доклад до прокуратурата.

Снимка Getty Images

При изхвърляне на отпадъци в близост до реки, в защитени природни зони или вече замърсени територии, когато има конкретна опасност за хора или околната среда, се предвижда лишаване от свобода от шест месеца до пет години и половина, а при по-тежки случаи – до седем години.

Конфискуват коли

Ако деянието е извършено с превозно средство на частна фирма, то може да бъде конфискувано. Мярката се прилага и за лица, които използват автомобили или камиони, за да изхвърлят отпадъци в полета, изоставени промишлени зони или природни резервати.

За изхвърляне на опасни отпадъци наказанието е от една до пет години лишаване от свобода, а при утежнени обстоятелства – от година и половина до шест години.

Ако нарушението е извършено от служител със служебен автомобил, собственикът на превозното средство носи отговорност за неупражнен надзор, като наказанието може да достигне до шест години и половина лишаване от свобода.

