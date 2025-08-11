"Джокович бе номер 1, доминирайки над Роджър и Рафа и играейки със следващото поколение. Никога няма да видим отново нещо подобно"

Една от големите тенис легенди Пийт Сампрас е убеден, че Новак Джокович е най-великият играч за всички времена. Сампрас, който е завършвал шест пъти годината като номер 1 в световната ранглиста, похвали Ноле заради дълголетната му кариера на най-високо ниво в тениса. Ноле е завършвал на първо място в световната ранглиста в цели осем години - рекорд, който Сампрас смята за уникален заради условията, при които е постигнат.

Пийт Сампрас смята Новак Джокович за най-великия на всички времена

Сампрас коментира преди време, че Джокович е бил номер 1 в тениса, докато доминира над Роджър Федерер и Новак Джокович, а същевременно е успял да хване и новото поколение и да се справи много добре и с по-младите играчи. "Мисля, че Джокович ще оцени повече това, което е постигнал, с напредването на възрастта. Той бе номер 1 в момент, в който доминираше над двама от великите – Роджър и Рафа, и се справи много добре със следващото поколение играчи", каза Сампрас.

🗣️Pete Sampras considers Novak Djokovic by far the greatest of all time: pic.twitter.com/fMWsd5j2c0 — Danny (@DjokovicFan_) August 11, 2025

"Мисля, че Джокович е по-постоянен от всички останали, спечелил е повече турнири, има повече титли от Големия шлем. Мога да говоря безкрайно за кариерата му. Не мисля, че ще видим отново нещо подобно", добави още Сампрас, който е идол на Джокович от детството. Сърбинът многократно е заявявал публично, че се е възхищатавал на американеца, който има седем титли от Уимбълдън - колкото притежава и Джокович.

И макар Роджър Федерер да държи рекордните осем титли на Уимбълдън, за мнозина "един факт прави Джокович най-великия играч на трева".