На свобода без да очакват: Ураган събори покрива на затвор (ВИДЕО)

Стотици затворници от щатския затвор в Небраска бяха разселени след като силна буря повреди две жилищни единици в събота, съобщи CNN, позовавайки се на отдела на поправителните служби в Небраска. Няма данни за пострадали. Беларуската опозиционна медия NEXTA в платформата X уточнява, че ураган е съборил един от покрививите на на затвора. Така близо 400 затворници почти се оказаха на свобода - без дори да го очакват. Благодарение на бързите действия на надзирателите и администрацията на затвора е предотвратено неочаквано бягство.

Бурите в Небраска

Силни бури преди зазоряване в събота в Източна Небраска убиха един човек и сериозно раниха друг в държавен парк.

Други щати от Средния Запад също се готвят за лошо време.

Доброволческата пожарна служба на Уотърлу е била извикана в държавния парк „Ту Ривърс“ малко преди 7 часа сутринта в събота, където първите реагиращи са открили превозно средство, смачкано от голямо топола.

Дървото е паднало, тъй като бурята е донесла пориви на вятъра над 129 км/ч в района, според Националната метеорологична служба. Жена в превозното средство е обявена за мъртва на място, а мъж е бил заклещен вътре, съобщи пожарната в прессъобщение, предаде Associated Press. ОЩЕ: Екстремно. Невиждано метеорологично явление се случва в Южното полукълбо