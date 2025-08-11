Войната в Украйна:

Режим "няма хора" за президентските избори: Важните въпроси година преди вота

11 август 2025, 16:52 часа 244 прочитания 0 коментара
"Ключов е проблемът с намирането на кадри - България има криза с намирането на такива личости. "Няма хора", както се казва. Дали ще се върви към партийни кандидатури, или към кандидати с инициативни комитети. Въпросът е кои от по-малките сили ще издигнат кандидати и кои ще подкрепят тези на по-големите."

Това каза в Студио Actualno политологът и социолог от агенция "Мяра" Светлин Тачев по повод подновения политически дебат за президентските избори през есента на 2026 г. и реакциите по темата през последния месец.

На въпрос дали кабинетът или управлението под някаква форма може да излъчи обща кандидатура, Тачев подчерта: "Издигането на личност и подкрепата за нея е ключово определящо за разпределението на вота между партиите за втория тур."

И още: "Демократичните сили говорят за свой общ кандидат, но те самите не са наясно каква личност търсят - дали такава с потенциален по-широк вот от периферията, или ще е с послания навътре към ядрата. Дали ще е по-компромисен за повече хора, или по определени теми ще е по-твърд, за да привлече партийните избиратели?", каза Тачев

Снимка: Actualno.com

Важните въпроси

Политологът отчете и кои са належащите въпроси по повод дебата за евентуалните кандидати. По думите му съществуват редица въпроси, а известните са много по-малко от неизвестните към днешна дата:

"Кой ще издигне ГЕРБ? Какво ще направят ДПС-НН - ще издигнат ли кандидат? ИТН ще подкрепят ли кандидата на ГЕРБ? БСП ще издигне ли изобщо свой кандидат - ако не го направят, това е исторически залез, който и без това е в ход, но ще бъде катастрофално за тях. Какво ще направят "Възраждане", МЕЧ и "Величие" с тази тяхна алтернативност? На втори тур как ще се пренаредят партиите - по оста "статукво - промяна" ли? Битките между личности не са идеологически битки", обясни още Тачев.

