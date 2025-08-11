Признание: Колин Фарел ще получи награда "Златна икона" на филмовия фестивал в Цюрих

Номинираният за "Оскар" ирландски актьор Колин Фарел ще бъде удостоен с наградата "Златна икона" на филмовия фестивал в Цюрих, който ще се проведе от 25 септември до 5 октомври. Наградата е признание за ролята на актьора в психологическия трилър "Балада за малък играч" на Едуард Бергер, както и за цялостната му кариера.

Фарел ще получи наградата на 27 септември преди гала премиерата на предстоящия филм, на която ще присъства и швейцарският режисьор и носител на "Оскар" Бергер. На следващия ден Фарел ще проведе майсторски клас за кариерата си, пише Deadline.

Роденият в Ирландия актьор е известен в цял свят с филми като „Маями Вайс“, „Специален доклад“, „В Брюж“, „Батман“, „Омарът“, „Убийството на свещения елен“ и „Баншите от Инишерин“.

Снимка: Getty Images

Той следва стъпките на дългия списък от знаменити носители на наградата „Златна икона“, сред които са Кейт Уинслет, Джесика Частейн, Хю Джакман, Кейт Бланшет и Хю Грант.

„Балада за малък играч“ е третият пореден филм на Бергер, който ще бъде показан в Цюрих след „Нищо ново на западния фронт“ и „Конклав“. Бергер получи и престижната награда „Почит към...“ на фестивала през 2024 г.

Новият му филм е адаптация на романа на Лоурънс Осбърн от 2014 г. и се развива в Макао. Разказва историята на хазартен играч, чието минало и дългове започват да го преследват, но докато се крие в Макао, той среща сродна душа, която може би държи ключа към спасението му.

„Колин Фарел е един от най-страстните и харизматични актьори в авторското кино“, каза директорът на фестивала Кристиан Юнген.

„Той е толкова убедителен в ролята на злодей, колкото и в романтична роля, или в сложни роли, които се намират някъде по средата, като в неустоимата трагикомедия на Едуард Бергер „Балада за малък играч“, където Колин ни очарова като разбойник хазартен играч и ни кара да симпатизираме на героя му“, продължи той.

„Колин Фарел вече е работил с много велики режисьори, но под режисурата на Едуард Бергер той наистина достигна нови висоти. Той носи филма от начало до край и ни отвежда на емоционална въртележка, която ни кара да се смеем, плачем и се възхищаваме. За тази изключителна роля, която може да му донесе още една номинация за „Оскар“, и за безценния му принос към авторското кино, ние удостояваме Колин Фарел с наградата „Златна икона““, добави Юнген.

Фарел приветства новината за отличието и заяви, че с нетърпение очаква възможността да посети Цюрих за първи път.

„Искам да благодаря на филмовия фестивал в Цюрих за това, че покани „Балада за малък играч“ на фестивала и за честта да ме удостои с наградата „Златна икона“, каза той.

„За първи път ще посетя красивия град Цюрих и съм изключително развълнуван да се разхождам по улиците му, да пия кафе и да се смеся с хората. За мен е голяма чест и урок да бъдат признати годините ми в киното от такъв престижен фестивал, който подкрепя филми от всички краища на света. Ще бъде огромно удоволствие да посетя фестивала по-късно тази година и сме развълнувани, че ще представим „Балада за един малък играч“ пред публиката там“, продължи той.

Други награди

Фарел наскоро се появи в сериала „Пингвинът“ на HBO, където повтори ролята си на Озвалд Кобълпот.

Той спечели редица награди за изпълнението си, включително „Златен глобус“ за най-добър актьор в минисериал, награда на Гилдията на филмовите актьори и награда „Critics Choice“.

В момента снима втори сезон на сериала „Sugar“ на Apple TV+, където се завръща в ролята на частния детектив Джон Шугър, припомня БГНЕС.