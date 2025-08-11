Великобритания с мерки срещу шофьорите над 70 години

Шофьорите над 70 години ще се сблъскат с по-строги проверки, за да запазят шофьорските си книжки във Великобритания, съобщи италианската информационна агенция ANSA. Обединеното кралство започва тестове за зрение, като част от „радикален преглед“ на пътната безопасност в Англия и Уелс, стартиран от лейбъристкото правителство в светлината на нарастващия брой фатални инциденти. Планът включва, наред с други неща, мерки срещу шофирането в нетрезво състояние и срещу шофирането без предпазен колан.

Мерките ще бъдат включени в нова стратегия за безопасност на движението по пътищата, която ще бъде публикувана през есента. Обединеното кралство е една от малкото страни в Европа, които разчитат на самоотчитане на състояния на зрението, които влияят на шофирането.

Нови задължения за шофьорите над 70 години

Съгласно новото изискване, което в момента се разработва от Министерството на транспорта, проверките ще станат задължителни за лицата над 70 години при подновяване на шофьорската им книжка на всеки три години, в допълнение към други медицински тестове за състояния като деменция.

Какво показва статистиката?

Данните показват, че миналата година 1633 души са загинали при пътнотранспортни произшествия, а приблизително 28 000 са били сериозно ранени. След десетилетия на намаляване на смъртните случаи по пътищата, наскоро е регистрирано тревожно увеличение.

Междувременно броят на шофьорите над 60 години, участвали в пътнотранспортни произшествия, довели до смърт или сериозни наранявания по пътищата на Обединеното кралство, се е увеличил с 47% от 2010 г. насам.