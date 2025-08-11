Войната в Украйна:

Великобритания с мерки срещу шофьорите над 70 години

11 август 2025, 15:21 часа 437 прочитания 0 коментара
Великобритания с мерки срещу шофьорите над 70 години

Шофьорите над 70 години ще се сблъскат с по-строги проверки, за да запазят шофьорските си книжки във Великобритания, съобщи италианската информационна агенция ANSA. Обединеното кралство започва тестове за зрение, като част от „радикален преглед“ на пътната безопасност в Англия и Уелс, стартиран от лейбъристкото правителство в светлината на нарастващия брой фатални инциденти. Планът включва, наред с други неща, мерки срещу шофирането в нетрезво състояние и срещу шофирането без предпазен колан.

Мерките ще бъдат включени в нова стратегия за безопасност на движението по пътищата, която ще бъде публикувана през есента. Обединеното кралство е една от малкото страни в Европа, които разчитат на самоотчитане на състояния на зрението, които влияят на шофирането.

Нови задължения за шофьорите над 70 години

Съгласно новото изискване, което в момента се разработва от Министерството на транспорта, проверките ще станат задължителни за лицата над 70 години при подновяване на шофьорската им книжка на всеки три години, в допълнение към други медицински тестове за състояния като деменция.

Какво показва статистиката?

Данните показват, че миналата година 1633 души са загинали при пътнотранспортни произшествия, а приблизително 28 000 са били сериозно ранени. След десетилетия на намаляване на смъртните случаи по пътищата, наскоро е регистрирано тревожно увеличение.

Междувременно броят на шофьорите над 60 години, участвали в пътнотранспортни произшествия, довели до смърт или сериозни наранявания по пътищата на Обединеното кралство, се е увеличил с 47% от 2010 г. насам. ОЩЕ: Глобите стигат до 4000 евро: Гърция наказва за телефон зад волана, докато в Сърбия удрят по бавните шофьори

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Великобритания Закон за движение по пътищата шофьори Война по пътищата
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес