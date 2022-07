Финландия и Швеция подписаха протоколите за присъединяване към НАТО

Финландия и Швеция ще станат членове на алианса, след като документите бъдат ратифицирани от всички държави членки на НАТО.

„Днес подписваме официално протокола за присъединяване и започваме процедурата по ратификация. Вратата на НАТО е отворена за всички европейски демокрации. Това е добър ден за Финландия и Швеция и за НАТО. Ние ще станем по-силни с 32 страни членки, а нашите народи ще се почувстват в още по-голяма безопасност в момент, когато преживяваме най-голямата криза на сигурността от десетилетия“, каза генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг при откриването на церемонията.

Външните министри на Финландия и Швеция от своя страна благодариха за одобрението, изразиха надежда за скорошна ратификация на документите и обещаха да допринесат за развитието на алианса.

На 4 юли Финландия и Швеция започнаха и в един кръг завършиха преговорите за присъединяване към НАТО, което е абсолютен рекорд в историята на алианса, тъй като обикновено преговорният процес отнема години.

