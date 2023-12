Финландия отвори границата с Русия, мигрантите започнаха да прииждат (ВИДЕО)

Ако започнат нови проблеми с мигрантите, за които Хелзинки обвини Москва, че пренасочва незаконно към Финландия, то ГКПП-тата отново ще бъдат затворени от властите в скандинавската страна. Останалите пунктове си остават блокирани до второ нареждане, пише авторитетното местно издание Yle.

#Finland has opened two checkpoints on the border with #Russia - Vaalimaa and Niirala. The decision is valid until January 14. If new problems with migrants begin, the checkpoint will be closed again. pic.twitter.com/B0z3nBQvFb