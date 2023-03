Фон дер Лайен: Фокусът ни е да подсилим границата между България и Турция

"В писмо до Европейския съвет описахме свършеното от предишното заседание до настоящото относно миграцията и убежищата, това трябва да мине през Европарламента и Съвета. Фокусът е най-напред да подсилим границата между България и Турция", каза тя.

"Започваме два пилотни проекта за управление на границите – как да се справим с идващите мигранти не само в България, но и в Румъния. Както и да се покажат най-добрите практики при това управление за бързите процедури за даване на убежище или за завръщането", заяви председателят на ЕК по време на пресконференция.

