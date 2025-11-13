Фон дер Лайен: Имаме 3 варианта как да продължим финансовата помощ за Украйна

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен представи днес пред евродепутатите в Брюксел три възможности за продължаване на финансовата подкрепа на ЕС за Украйна. През декември Европейският съвет трябва да приеме решение по този въпрос.

Според Фон дер Лайен една от възможностите е ЕС да изтегли заем от финансовите пазари, втората възможност е това да направят държавите от ЕС на основата на междуправителствено споразумение, а третата е да се използва запорираното руско имущество за предоставяне на заем на украинската страна. По нейните думи третата възможност предвижда, ако Русия изплати обезщетения на Украйна за войната, Киев да върне заема.

Работим с Белгия и останалите държави от ЕС, каза Фон дер Лайен по повод сумата по замразените руски активи. Както е известно, в Белгия се съхранява основната част от блокираните от ЕС средства на руската държава. Според нея предоставянето на средства на Киев с използването на тези активи е най-добрият начин Русия да разбере, че времето не е на нейна страна.

Путин мисли, че с времето Русия ще постигне целите си на бойното поле, но това са грешни сметки, каза Фон дер Лайен. Всички искаме край на войната, но постигането на траен мир зависи от това Украйна да бъде силна и независима, добави тя. Заради неуспехите си на бойното поле Путин тероризира украинците в навечерието на зимата с ударите по енергийната инфраструктура. Трябва да продължим да повишаваме цената за Русия да води война, каза в заключение Фон дер Лайен.

