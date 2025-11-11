ЕС създава ново разузнаване под ръководството лично на Урсула фон дер Лайен

Европейската комисия е започнала създаването на нов разузнавателен орган под ръководството на председателя й Урсула фон дер Лайен. Целта е да се подобри използването на информация, събрана от националните шпионски агенции. Звеното се предвижда да бъде сформирано в рамките на Генералния секретариат на Комисията и ще набира персонал от цялата разузнавателна общност на ЕС, съобщи британският Financial Times, позовавайки се на четирима източника.

"Шпионските служби на държавите членки на ЕС знаят много. Комисията знае много. Нуждаем се от по-добър начин да обединим всичко това, за да бъдем ефективни и полезни за нашите партньори. В разузнаването трябва да дадеш нещо, за да получиш нещо", е заявил един от източниците.

Според информациите не е посочен конкретен срок, но концепцията се разработва усилено. В същото време висши служители в дипломатическата служба на ЕС, която ръководи Центъра за разузнаване и ситуации на Европейския съюз (Intcen), са против, тъй като се опасяват, че подобно ново звено ще дублира работата на Intcen.

Още: Обмен на тайни: България вече е активен член в "Клуба от Берн" въпреки съмнения за "руски къртици" в службите

Споделянето на разузнавателна информация отдавна е чувствителна тема за държавите членки на ЕС. Големи държави като Франция, с обширни шпионски възможности, досега бяха предпазливи да споделят чувствителна информация със своите партньори.

Тръмп може да даде разузнавателни данни на Русия: Нидерландия ограничи обмена със САЩ

Разстреляха бивш политик в Хърватия, свързан с разузнаването