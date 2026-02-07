Зеленски: Русия иска САЩ да признаят Крим за руски

Кремъл иска от САЩ да признаят полуостров Крим за руски, но Украйна никога няма да предприеме стъпки, които противоречат на нейната конституция. Това каза украинският президент Володимир Зеленски пред журналисти. "Смятам, че Русия най-вероятно изпраща сигнал на Америка да признае Крим. Разбирайки, че Украйна няма да го признае", посочи Зеленски, цитиран от Укринформ.

В този контекст държавният глава на Украйна каза, че краят на войната трябва да е достоен и стабилен, "без да се създават нови рискове от война като се възнаграждава агресора".

"Ние просто казваме, че ако някой иска да реши въпроси, които ни засягат и противоречат на украинската конституция или законодателство, Украйна няма да подкрепи такива споразумения", подчерта Зеленски.

