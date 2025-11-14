Франция завърши модернизацията на ядрените си ракети

Франция завърши цикъла на модернизация на своите ядрени ракети с въвеждането в експлоатация на ракетата "АСМПА-Р" (съкращение от френски, означаващо: подобрена ракета въздух-земя със среден обсег), която ще бъде използвана от френските Стратегически сили за действие по въздух и вода, обяви френското министерството на въоръжените сили, цитирано от Франс прес. Отсега нататък разполага с модернизирани ракети, както за подводниците си, така и за изтребителите си "Рафал", а също и за своите военновъздушни, военнокосмически и военноморски сили.

Министърът на въоръжените сили Катрин Вотрен приветства успешния тест днес на ракета "АСМПА-Р" без ядрен заряд, изстреляна от изтребител "Рафал" на военноморските сили. Решението за въвеждането в експлоатация на ракетите беше подписано от Вотрен този понеделник. "Тестът с изстрелването на ракетата завършва операцията по усъвършенстването на военновъздушния компонент на френското ядрено възпиране", гласи съобщение на министерството на въоръжените сили.

Нова междуконтинентална ракета

Стратегическите сили за действие по въздух и море на Франция се състоят от изтребители "Рафал" на военноморските сили, които могат да откриват "ядрен огън" от самолетоносач. Другият военновъздушен компонент от ядреното възпиране е осигурен от Стратегическите въздушни сили на военновъздушните и космическите сили. В края на миналия месец министерството на въоръжените сили обяви въвеждането на нова версия на междуконтинентални ракети, разположени в ядрени подводници, които представляват морския компонент на способностите на Франция за ядрено възпиране.

Подобно на всички ядрени сили в света, които непрестанно работят по усъвършенстването и модернизацията на въоръжението си, за да запазят техническата надеждност на способностите си за ядреното възпиране, Франция вече разработва ядрената ракета въздух-земя от четвърто поколение, която се очаква да бъде въведена в експлоатация през 2035 г., както и балистичната ракета "M51.4".

През последните месеци обстановката около използването на ядрени оръжия се влоши, след като Русия проведе изпитания с нови оръжия, а американският президент Доналд Тръмп направи изявления за възможно възобновяване на опитите с ядрено оръжие, докато Китай постоянно продължава да укрепва мощта си в тази област, отбелязва АФП. Ръководителят на генералния щаб на френските въоръжени сили генерал Фабиен Мандон изрази мнението, че "обстановката около ядреното оръжие е обезпокоителна", като изтъкна, че се наблюдава "необичайно високо равнище на агресивна реторика".

