Стратегическа победа над Русия чрез мирно споразумение за Украйна: Анализ във Fox News

Вече три години външнополитическият елит на Вашингтон настоява, че има само един приемлив резултат за Украйна - пълна победа над Русия, постигната чрез непрестанна военна помощ, неопределена финансова подкрепа и готовност за ескалация, независимо от рисковете. Но стратегията и моралът не винаги са едно и също нещо, а истинското лидерство е способността да виждаш реалността такава, каквато е, а не такава, каквато бихме искали да бъде. Това пише в анализ, публикуван във Fox News - най-голямата мейнстрийм телевизия, която твърдо подкрепя американския президент Доналд Тръмп.

Пиша това не като академик или експерт, а като човек, който е работил в епицентъра на този конфликт. Бях посланик на САЩ в ЕС по време на първата администрация на Тръмп и тогава президентът ми възложи задачата наистина да обединя Европа около Украйна. Това означаваше край на обичайната двойна игра на ЕС - докато хвалеше солидарността с Киев, той продължи да обогатява Москва чрез покупки на газ и петрол и отлагаше налагането на сериозни санкции. С очите си станах свидетел как с нерешителността и преследването на печалба Европа изпрати фундаментално погрешен сигнал към Москва. Владимир Путин счете, че Западът е разделен, несериозен и в крайна сметка не желае да жертва обичайните си удобства в името на принципите. Тези заключения послужиха за основа на неговите сметки (и руската инвазия в Украйна).

Горчивата истина е, че самите САЩ са много по-близо до стратегическо изтощение, отколкото признава нашата триумфална реторика. Европейската отбранителна промишленост остава недоразвита. Американските арсенали са ограничени. И въпреки че Русия плати зашеметяваща цена, тя не се е сринала, не е капитулирала, нито е променила курса си. Нещо повече, всеки следващ кръг на ескалация увеличава риска от немислимото - отчаяният Кремъл да прибегне до тактически ядрени оръжия. Това не би било още едно стъпало по стълбата на ескалацията, а би подкопало фундаментално глобалната стабилност.

На този фон инстинктивната прегръдка на транзакционните решения от страна на администрацията на Тръмп далеч не е слаба. Тя представлява класически прагматизъм и истинска практическа политика – признание, че задачата на американското лидерство е да увеличи максимално сигурността на САЩ, икономическия си лост и стратегическата гъвкавост, като същевременно минимизира екзистенциалните рискове.

Сделка сега - победа в бъдеще

Бизнес лидерите знаят това, което Вашингтон твърде често пренебрегва - няма перфектни сделки. Въпросът не е дали ще постигнем морално безупречно споразумение, а дали крайният резултат ще бъде значително по-добър за американските интереси (и за Украйна) от сегашната патова ситуация и продължаващото кръвопролитие.

Договорено споразумение, подкрепено от постижими условия и ясни лостове за влияние, ще помогне за постигането на това.

Подобно споразумение би предоставило на Украйна конкретни гаранции за сигурност, достатъчно надеждни, за да възпрат по-нататъшна агресия, но формулирани по начин, който избягва позоваването на Член 5 на НАТО. Това не би било неясно обещание, а договор с ясни условия за изпълнение. Гаранциите на САЩ биха останали в сила само докато Русия спазва задълженията си. Ако обаче Русия наруши споразумението, разпоредбите за отговор биха влезли в сила незабавно, без дипломатически забавяния. САЩ и НАТО биха предоставили на Украйна незабавна подкрепа, включително нападателни оръжия, усъвършенствана противовъздушна отбрана, обучение и разузнаване.

Най-важното е, че всичко това ще стане публично достояние. Вече няма да има нужда от преструвки, тайни тактики или тайни доставки по неофициални канали. Светът и Русия ще знаят, че подновената агресия автоматично и легитимно ще доведе до масирана западна подкрепа, като САЩ уверено и безусловно ще поемат ролята на лидер. Само тази яснота ще служи като възпиращ фактор.

Също толкова важно е, че този формат на споразумението защитава суверенитета на САЩ. Ако Украйна наруши задълженията си, ще можем да обявим американските гаранции за невалидни. Това няма да изисква бюрократични спорове или гласуване в комисии.

Договорно споразумение би донесло осезаеми икономически ползи за САЩ. Украйна притежава находища от природни богатства и редкоземни минерали, които са от съществено значение за американската индустрия, националната сигурност и технологичното превъзходство. Китай знае това. Русия също. Само старата гвардия на Вашингтон се преструва, че стратегическата политика не се стреми към контрол над ресурсите. Структурираното споразумение би осигурило привилегирован достъп за САЩ и би укрепило енергийната устойчивост и икономическата сигурност. Споразумението ще помогне за разграничаване на стратегическите театри на военните операции. Ако Русия настоява за регионално влияние, Съединените щати могат да поискат симетрично присъствие в собственото си полукълбо. Това ще смекчи конфронтацията между Северна и Южна Америка.

Русия е демографски и икономически отслабваща сила, търсеща само силна регионална позиция. Тя действа брутално, но в никакъв случай не ирационално.

Споразумение, което изтощава Русия под тежестта на санкциите, я ограничава стратегически и, в случай на нарушение, я изправя пред автоматична и огромна военна ескалация от Запада – дори до степен на подкрепа от страна на САЩ за възстановяване на границите на Украйна от 2013 г.

Освен това не могат да се пренебрегнат хуманитарните и финансовите реалности. Една отворена посредническа война без ясни условия за победа води до безкрайни украински жертви, разрушени градове и безкрайни разходи за американските данъкоплатци.

Подобно споразумение предполага отчетност, което силно липсва в настоящата мантра на Вашингтон. При структурирано споразумение спазването може да се наблюдава и мерките се предприемат автоматично. Подкрепата не е импровизирана - тя е гарантирана и строго дефинирана. И за разлика от днес, на Америка вече няма да е необходимо да крие участието си. Тя ще действа открито, решително и в съответствие с международните договори.

Каква е алтернативата? Вечна война с нарастващ ядрен риск, неконтролируемо стратегическо отклонение и по-нататъшно сближаване между Русия и Китай. Това не е стратегия, а инерция, маскирана като смелост.

Реалната политика не изоставя ценностите. Но тя ги защитава мъдро. Дисциплинирано и приложимо споразумение, с ясни разпоредби за незабавен отговор, който е от полза както за САЩ, така и за Украйна; ясни правомощия за открито въоръжаване на Украйна и потенциална подкрепа за пълното възстановяване на териториалната ѝ цялост.

В геополитиката, както и в бизнеса, най-силният играч не е този, който настоява за безкрайна конфронтация, а този, който знае кога да се бие и кога да постигне споразумение.

Автор: Гордън Сондланд, за Fox News. Той е 20-ият посланик на САЩ в ЕС. Той е автор на "Пратеникът: Овладяване на изкуството на дипломацията с Тръмп и света".

Превод: Ганчо Каменарски