Любопитно:

Папата: Руските удари срещу Украйна са особено тежки, нека се помолим за мир

11 януари 2026, 15:40 часа 364 прочитания 0 коментара
Папата: Руските удари срещу Украйна са особено тежки, нека се помолим за мир

Папа Лъв XIV призова днес по време на молитвата си "Ангел господен" за диалог и мир в Иран и Сирия, и отправи молитвите си към украинците след руските удари по енергийни съоръжения, предаде Франс прес, цитирани от БТА.

Особено тежки руски удари

"Мислите ми са насочени към това, което се случва в момента в Близкия изток, по-специално в Иран и Сирия, където продължаващото насилие причинява смъртта на много хора. Надявам се и се моля за търпеливо изграждане на диалог и мир за общото благо на цялото общество“, заяви папата от площад "Свети Петър" във Ватикана.

Още: Папата: В 2026 г. войната отново е на мода

Той отправи молитвите си и към украинския народ след поредните, по думите му, "особено тежки" руски удари, насочени срещу енергийната инфраструктура на Украйна.

Тези атаки "засегнаха тежко цивилното население на фона на засилващите се студове", заяви Светият отец.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

"Моля се за тези, които страдат, и подновявам призива си за прекратяване на насилието и увеличаване на усилията за мир", каза папата.

Кой е новият български католически епископ, назначен от папата

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Георги Петров
Георги Петров Отговорен редактор
война Украйна папа Лъв XIV
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес