Папата: Руските удари срещу Украйна са особено тежки, нека се помолим за мир

Папа Лъв XIV призова днес по време на молитвата си "Ангел господен" за диалог и мир в Иран и Сирия, и отправи молитвите си към украинците след руските удари по енергийни съоръжения, предаде Франс прес, цитирани от БТА.

Особено тежки руски удари

"Мислите ми са насочени към това, което се случва в момента в Близкия изток, по-специално в Иран и Сирия, където продължаващото насилие причинява смъртта на много хора. Надявам се и се моля за търпеливо изграждане на диалог и мир за общото благо на цялото общество“, заяви папата от площад "Свети Петър" във Ватикана.

Той отправи молитвите си и към украинския народ след поредните, по думите му, "особено тежки" руски удари, насочени срещу енергийната инфраструктура на Украйна.

Тези атаки "засегнаха тежко цивилното население на фона на засилващите се студове", заяви Светият отец.

"Моля се за тези, които страдат, и подновявам призива си за прекратяване на насилието и увеличаване на усилията за мир", каза папата.

