Масирана атака с дронове срещу Воронеж: Цел е руско военно летище, има удари в жилищни сгради (ВИДЕО)

Масирана атака с дронове в по-ранните часове на тази вечер удари района на руския град Воронеж, Воронежка област. Изглежда, цел на атаката е руското военно летище "Балтимор" и съответните руски военни обекти там.

Губернаторът на Воронежка област Александър Гусев съобщава в официалния си канал в Телеграм, че поне 10 дрона са били свалени от руската ПВО. Руското военно министерство съобщава за 17 свалени дрона в периода 20:00 - 23:00 московско време над Воронеж и общо 33 над руска територия, а преди този период, за 4 часа са свалени 2 дрона над Воронежка област и общо 10 над руска територия. Гусев обобщава: Според предварителна информация, двама души са ранени от отломки от свалени дронове - мъж с рани от шрапнели и жена с травма на главата. Повредени са прозорците и фасадите на три жилищни сгради и една сграда в строеж. Пожар е избухнал в апартамент в друга сграда, той вече е потушен. Пострадал е и поне един автомобил. Остава в сила и въздушната тревога.

Руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA съобщава за удар с дрон в многоетажна сграда на улица "Беговая" във Воронеж - кадрите са геолокализирани. Има геолокализация и на взрив до сграда в жилищния комплекс "Олимпийски" 11.

Украинският телеграм канал Supernova+ коментира, че ударите с дронове в жилищни сгради са резултат от електронно заглушаване, което руснаците използват срещу безпилотните летателни апарати:

