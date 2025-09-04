Гаранциите за сигурност на Украйна са теоретични: Зеленски го каза на Макрон (ОБЗОР - ВИДЕО)

Гаранциите за сигурност за Украйна са готови и ще бъдат приети днес, 4 септември, от Коалицията на желаещите. Това увери френският президент Еманюел Макрон. По думите му, коалицията ще осигури тези гаранции веднага щом бъде постигнато спиране на огъня. "Коалицията на желаещите засега изглежда повече теоритично" - това обаче отвърна украинският президент Володимир Зеленски на брифинга рамо до рамо с Макрон. Зеленски все пак посочи, че вярва в коалицията и не я зачеркна изцяло като инструмент, който може и ще окаже реална помощ на Украйна – Още: Макрон: Гаранциите за сигурност за Украйна са готови

🇫🇷 Macron: “The Coalition of the Willing is ready to provide Ukraine with security guarantees as soon as a ceasefire is reached.”



🇺🇦 Zelensky: “The ‘Coalition of the Willing’ looks, for now, mostly theoretical.”



At the same time, the Ukrainian president added that he believes… pic.twitter.com/CucrEyDcwb — NEXTA (@nexta_tv) September 3, 2025

От руска страна също не замълчаха – говорителката на руското МВнР Мария Захарова каза, че тези гаранции били гаранции за опасност на европейския континент. Захарова конкретно посочи запазването на украинската армия в сегашната ѝ големина и допълнителното ѝ снабдяване с оръжия; реакция до 24 часа от партньори на Украйна в случай на нова руска инвазия в страната; нови санкции срещу Русия.

Игра на шикалкавене

"Като казвате, че няма действия, трябва да си потърсите нова работа" - така американският президент Доналд Тръмп отговори на въпрос на репортер защо не прави нищо срещу Путинова Русия, след като лидерът ѝ явно не бърза и шикалкави с мирните преговори за Украйна. Тръмп моментално изтъкна единственото си действие срещу Руската федерация, откакто стана президент на САЩ за втори път – удвояването на мирата за вноса от Индия. Причината – Индия купува руски петрол. Това е вторично действие и е единственото, предприето от президента на САЩ досега:

Classic weak spine from Trump. Asked why his stance on Putin is all words and no action, he replied: “And who said there are no actions?” pic.twitter.com/mZaQlEoCmG — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 3, 2025

Показателно е, че снощи Тръмп се срещна с полския президент Карол Навроцки в Белия дом. Преди срещата полският външен министър Радослав Сикорски заяви следното: "Мисля, че Путин се подиграва с усилията на президента Тръмп да постигне мир. Изумен съм от търпението на президента Тръмп с този човек". Припомняме, че привечер на 3 септември Путин заговори за среща с украинския президент Володимир Зеленски в Москва, след като в публичното пространство имаше няколко предложения къде да бъде срещата – например в Швейцария и Австрия. Докато отправяше "поканата" обаче, руският лидер даде ясно да се разбере, че позицията му за мир в Украйна изобщо не е променена и че той де факто иска да бъдат положени основите Украйна да капитулира и да се превърне в сигурен руски сателит точно както Беларус – Още: Путин покани Зеленски в Москва - допусна мир, но и още война (ВИДЕО)

Polish FM Radosław Sikorski said Putin is mocking Trump’s peace efforts, adding he is “amazed by Trump’s patience.”



In reality, Trump’s patience isn’t being tested, he has shown no intention of sanctioning or pressuring Russia in the first place. These are all empty threats… pic.twitter.com/bZPhkE7QLB — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 3, 2025

"If Zelenskyy is ready — let him come to Moscow, such a meeting will take place." — Putin. pic.twitter.com/Enwi6lOyVB — WarTranslated (@wartranslated) September 3, 2025

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Има известно повишение на сухопътната военна активност в Украйна на дневна база. Общо на 3 септември е имало 180 бойни сблъсъка, което с 14 повече спрямо 2 септември. Руснаците са хвърлили 118 управляеми авиационни бомби (КАБ), което е с 32 по-малко на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 24 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 5088 изстреляни снаряда, като на дневна база това е с около 200 повече. Руската армия е използвала 6104 FPV дрона, което е с около 1000 повече за денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Пак най-много са били руските пехотни атаки в Покровското направление – 55 отбити за последните 24 часа по украински данни. Още 18 руски пехотни атаки е имало в съседното от юг Новопавловско направление. Второто най-горещо направление обаче е Лиманското – 41 руски пехотни атаки там, а в Харковска област, при Вовчанск, е имало 11 руски пехотни атаки. В Торецкото направление са станали 10 руски пехотни атаки. То вече е ключово за съдбата на Константиновка, североизточно от Покровск.

Ivan Franko Group has released footage showing a strike on a Russian column of 7 armored vehicles moving near Vozdvyzhenka. The attack was repelled and vehicles were destroyed. pic.twitter.com/8aEMdvnMI8 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 3, 2025

За Покровското направление, украинският военен анализатор о.з. полковник Константин Машовец констатира следното – руският клин към Добропиля (Добро поле) е частично ограничен. В северната му част, т.е. директно към Добропиля, руското настъпление е спряно и там има украински контраатаки. В централната и южната част обаче руснаците държат позиции и гледат по-на изток, към Родинско, както и надолу към Мирноград. Руският план изглежда е блокиране на украинската логистика от север за Покровск и достигане на такива позиции, че градът да е в полуобкръжение, коментира Машовец. Той отчита, че за последните няколко дни в направлението към Добропиля и северно от Покровск руснаците имат напредък от само 3 квадратни километра. Украинският експерт отбелязва, че руснаците имат голямо числено предимство и затова правят флангови атаки срещу украинците по линията Ивановка – Никаноровка, след като Никаноровка падна в украински ръце. „Вместо да напредват по-нататък към Маяк или Новоторецко от страната на Никаноривка, украинските части са принудени да отблъскват тези вражески атаки по фланговете си, които се случват от страната на Хектова Балка и от страната на Затишко (Суворово)“, добавя Машовец. Той изразява учудване, че 51-ва общовойскова руска армия изобщо е тръгнала към Добропиля и магистралата Добропиля – Краматорск, преди да бъде превзет Покровск. За него с това действие командването на 51-ва армия е поставило под въпрос "хипотетичното настъпление" към Покровск.

За Купянското направление, Машовец посочва, че украинците са отблъснали почти изцяло руснаците от северните покрайнини на Купянск и от позициите му по път Р-79 Купянск – Двуречна. Руснаците имат позиции в градското гробище на Купянск, добавя украинският експерт. Но руската армия е разширила предмостието си при село Фиголовка. Има снимки на руски войници в центъра на Купянск, но са доста противоречиви – вероятно е поредната пропагандна кампания с пращане на войници напред да веят руски знамена и бързо да бягат назад до истинските си позиции, но има какво да се желае в отбраната, коментира укаинският военен оператор на дронове Станислав Бунятов с позивна "Осман". Руското военно министерство показа кадри, доказващи, че селцата Кондрашовка и Голубьовка на северния фланг на Купянск са превзети. "Има спорове за процента овладяна (от руснаците) територия в Купянск", констатира "Два майора" - един от най-известните руски военнопропагандни канали.

A Russian sabotage group tried to stage a flag-raising in Kupyansk for propaganda footage, dressed as civilians, they snuck in through the ruins to film. Fighters from Ukraine’s 10th Corps responded instantly: the group was eliminated and the tricolor seized. No stage for Russian… pic.twitter.com/8IMR1QLya9 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 3, 2025

За Северското направление Машовец отчита много бавен руски напредък и атаки от изток на запад към Северск, не толкова опити да се заобиколи от юг, откъм Григоровка, Серебрянка и линията Ивано-Дариевка – Виймка. Руският военнопропаганден канал "Рибар" твърди, че в Серебрянка и източната част на населеното място е превзета от руската армия, имало и руски позиции на пътя до Григоровка, която не е превзета. За пограничния район на Суми и Курска област Машовец казва, че активността на боевете е доста спаднала.

Още: От Китай: Путин подхвърли на Тръмп нови трохички за Украйна (ОБЗОР – ВИДЕО)