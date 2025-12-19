Лайфстайл:

19 декември 2025, 10:38 часа 271 прочитания 0 коментара
Зеленски: Украйна получи гаранция за финансова сигурност за следващите години

Важно е, че руските активи остават блокирани и че Украйна получи гаранции за финансова сигурност за следващите години. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в телеграм канала си и на страницата си във Facebook.

"Благодаря на всички лидери на Европейския съюз за решението на Европейския съвет да предостави на Украйна финансова подкрепа в размер на 90 милиарда евро през 2026-2027 г. Това е значителна подкрепа, която наистина укрепва нашата устойчивост. Важно е руските активи да останат замразени и Украйна да получи гаранция за финансова сигурност за следващите години. Благодаря ви за резултата и единството. Заедно защитаваме бъдещето на нашия континент", написа той.

Елена Страхилова Отговорен редактор
