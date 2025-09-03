Макрон: Гаранциите за сигурност за Украйна са готови

Френският президент Еманюел Макрон заяви днес, че гаранциите за сигурност за Украйна са готови и ще бъдат приети утре от Коалицията на желаещите, която подкрепя Киев, предаде "Ройтерс". "Готови сме като европейци да предложим гаранции за сигурност за Украйна и за украинския народ в деня, в който бъде подписано мирно споразумение", каза Макрон. "Подготвителната работа приключи", добави френският президент.

Макрон ще посрещне украинския президент Володимир Зеленски в Елисейския дворец в Париж в навечерието на срещата на лидерите на групата страни от Коалицията на желаещите, които подкрепят Украйна срещу Русия.

Тръмп ще разговаря със Зеленски утре

По-рано тази вечер стана ясно, че американският президент Доналд Тръмп ще проведе разговор с украинския си колега Володимир Зеленски в четвъртък. Това съобщи представител на Белия дом, след като по-рано самият Зеленски и европейски лидери заявиха, че очакват обаждането, предаде АФП. „Много скоро ще разговарям с него и тогава ще знам какво точно ще предприемем“, каза Тръмп в Овалния кабинет, по време на визитата на полския президент Карол Навроцки. По-късно служител на Белия дом потвърди: „Президентът Тръмп имаше предвид Зеленски. Двамата ще разговарят утре“.

По-рано на 3 септември, по време на посещението си в датската столица Копенхаген, Зеленски потвърди, че ще разговаря с Тръмп, пред когото ще настоява за нови санкции срещу Русия. Украинският президент заяви, че Тръмп е обещал да отговори „след няколко седмици“ и че възнамерява да разговаря с него „днес или през следващите дни“, за да изясни позицията на САЩ.

Зеленски също така отново отхвърли идеята за териториални отстъпки на Русия като „неразумна“, предупреждавайки, че на Путин не може да се има доверие да подпише каквото и да е споразумение. „Ако някой подкрепя тази безумна идея, кой може да гарантира, че Путин няма да продължи войната? Никой не може да даде гаранции“, категоричен бе Зеленски. Той отбеляза, че дори след години на боеве, руските сили не са успели да поемат пълен контрол над Донецка област, разкъсван от война регион от 2014 г.

