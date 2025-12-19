Естония прави оценка на заплахата от изток след нахлуването на руски граничари, може да затвори границата

На среща между естонски и руски гранични служители Русия не е признала незаконното преминаване на контролната линия на границата с Естония - инцидент, който се случи на 17 декември и при който няколко гранични служители от Руската федерация са пресекли река Нарва в района на Васкнарва (Североизточна Естония). Те са слезли на кей от естонската страна на границата и са се разходили, по думи на властите в Талин, но са се върнали обратно, преди естонските граничари да успеят да ги задържат.

Естония ще преразгледа заплахата, може да затвори границата

Заради това Естония привика временния представител на руската дипломатическа мисия в страната за обяснения. Москва не е била готова да предостави допълнителни данни или аргументи, става ясно от ново изявление на властите в Талин. Правителството ще обсъди възможна промяна в оценката на заплахата в петък, 19 декември. Не се изключва и затварянето на границата.

От Русия не може да се стигне до езерото Пейпси, без да се мине по река Нарва и да се навлезе на естонска територия - за това трябва да се поиска разрешение. Малка част от пристанището във Васкнарва се намира на руска територия, но в сряда трима гранични служители от източната съседка пресекли контролната линия и влезли на естонска територия, където престояли няколко десетки минути.

Русия отрича да е имало незаконно преминаване

По време на срещата между естонски и руски представители, която е продължила повече от два часа в четвъртък, руският служител е казал, че не е имало незаконно преминаване.

Снимка: Getty Images

„По същество, те вече не разбираха къде минава контролната линия между Естония и Русия, което е напълно абсурдно, защото тази контролна линия съществува от над 30 години. Ако не могат да четат картата, ако има топографска глупост там, как можем да им помогнем? Да им изпратим карта, да ги научим да четат? Това продължава да бъде предизвикателство за нас", каза министърът на вътрешните работи на страната членка на НАТО Игор Таро.

Според външния министър Маргус Цахкна решението би било подходящо гранично споразумение. „Днес не виждам каквато и да е гранична спогодба между Естония и Русия да бъде сключена и ратифицирана, и тези заплахи ще останат. Русия определено ще се възползва от такива възможности. Нашата задача е просто да бъдем много ясни коя е нашата територия, коя е руската територия, да държим тези обстоятелства под контрол и да не се поддаваме на провокации“, каза Цахкна, цитиран от Err.ee.

Какви са опциите пред Талин?

Министерството на външните работи в Талин също изпрати официална нота до руския временен представител на посолството поради незаконното преминаване на границата. Засилената охрана ще остане в района на Васкнарва. Затварянето на границата не е изключено, но Таро заяви, че действията трябва да бъдат пропорционални.

„Има много различни варианти за затваряне на граничния трафик – може да бъде затворен локално, може да бъде затворен изцяло, може да бъде затворен временно, може да бъде затворен за по-дълъг период или завинаги, така че в този смисъл има различни нива на пропорционалност“, обясни вътрешният министър на Естония.

Руският представител на границата заяви, че няма правомощия да даде съществени обяснения, поради което Естония предложи срещата да бъде пренесена на по-високо ниво.