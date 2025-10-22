Германците масово са си влошили мнението за САЩ откакто Тръмп отново е президент

Мнозинството от германските граждани признават, че значително са си променили мнението за САЩ след началото на втория мандат на президента Доналд Тръмп през януари. Това сочи проучване на института "Форза" по поръчка на списание "Интернационале политик", публикувано на 22 октомври.

Според данните почти две трети от анкетираните (65%) са заявили, че в последно време мнението им за САЩ се е влошило. Само 8% казват, че мнението им е станало по-положително след началото на мандата на Тръмп, а 25% обявяват, че няма промяна в позицията им, цитира проучването ДПА.

Данните още показват, че 74% от жените имат негативна нагласа спрямо САЩ, а сред мъжете делът е 56%.

Отношението към САЩ сред най-младите (от 18 до 29-годишни) е подобно на това при най-възрастните (тези над 60 години), като 70% от първата група изказва негативни виждания за страната, а при вторите става дума за 71 процента.

Привържениците на "Алтернатива за Германия" са изключение от останалите групи. От тях 22% казват, че сега имат по-лошо мнение за САЩ, 47% обявяват, че няма промяна в отношението им, а 27% заявяват, че вече имат по-положително мнение за страната.

Сред избирателите на управляващите партии – консервативният блок на Християндемократическия съюз и Християнсоциалния съюз заедно с Германската социалдемократическа партия, имиджът на САЩ е значително по-лош, като съответно 76% и 80% казват, че мнението им за държавата се е влошило.

При привържениците на "Зелените" и "Левите" делът е 91%.

