Това да не е доставка на пици: Разгорещен дебат на германските власти за защитата от дронове

Германското правителство дебатира мерките за защита от дронове - вътрешните споразумения, включително с 16-те федерални провинции, трябва да бъдат постигнати до декември, заяви правителственият говорител Щефан Корнелиус, цитиран от ДПА. Материята е сложна както от юридическа, така и от техническа гледна точка, и не може да се очакват бързи резултати, посочи той.

"Може би в този момент е необходимо да припомним, че политиката не работи като услуга за доставка на пица", предупреди той.

Предстои да се направи и реформа на законодателството за авиационната безопасност. Центърът за защита от дронове трябва да бъде координиран с различните федерални провинции на конференция в началото на декември.

Военните ще оказват съдействие на полицейските органи с ясни правни ограничения и в зависимост от свободния капацитет.

Припомняме, че в последния месец имаше прекъсвания на въздушния трафик на летището в Мюнхен, което засегна почти 10 000 пътници, заради появата на неидентифицирани дронове.

