Германия си отива: Всеки втори е готов да напусне страната в любопитни по-добри дестинации

Швейцария и Австрия остават най-популярните дестинации за германските емигранти - съгласно официалните статистически данни. През 2024 година в Швейцария са живели почти 323 600 души с германско гражданство, което е с 2,4 процента повече, отколкото година по-рано. За последните десет години броят на германците в Швейцария се е увеличил с 10,7 процента.

На второ място е Австрия, където живеят над 232 700 германски граждани. Увеличението за година е с 3,4 процента, а за десет е направо рекордно - с 41,2 на сто. Както отбелязват експертите, и в двата случая решаваща роля са изиграли териториалната близост и липсата на езикова бариера.

Испания засилва позициите си

На трето място сред най-популярните дестинации за емиграция на германците е Испания. В началото на 2024 година там са живели около 128 000 германски граждани.

Следват Франция (с 91 100 живеещи там германски граждани), Нидерландия (85 100) и Белгия (почти 41 000). В Италия живеят около 25 000 граждани на Германия.

Защо заминават германците

Според допитванията над половината граждани на Германия могат да си представят да заживеят в емиграция. В отговор на въпрос на социологическия институт YouGov дали са готови да напуснат страната при пълна независимост в професионален, личен и финансов план, 31 процента казват "определено да", а други 27 на сто - "вероятно". Само 15 процента заявяват, че не биха заминали "при никакви обстоятелства".

Снимка: iStock

Причините за потенциалното заминаване са различни: миграцията, икономическата рецесия, увеличението на популярността на крайнодясната партия "Алтернатива за Германия", както и страхът от руско нападение и съмненията в готовността на САЩ да останат "щит на Европа". Колкото и да е парадоксално, особено голям е делът на склонните да заминат сред поддръжниците на "Алтернатива за Германия".

Склонността към миграция е висока в световен мащаб

Както сочат проучванията на портала за търсене на работа Stepstone, почти всеки четвърти човек в трудоспособна възраст в света обмисля работа в чужбина. Този показател е още по-висок сред младите хората между 20 и 30 години - всеки трети е готов да замине.

Сред трудовите мигранти с особена популярност се ползват англоезичните страни - на първо място Австралия, а след нея САЩ и Канада. Великобритания се класира четвърта, следвана от първата неанглоезична страна - Германия. Това е влошаване на позициите на Федералната република - през 2018 година тя е била на второ място след САЩ.

Анкетираните обясняват желанието си да заживеят в Германия с привлекателните предложения за работа (74 процента), с високото качество на живота (61 на сто), сигурността и стабилността (49 процента) и изгодното съотношение между заплата и разходи за живот (48 на сто).