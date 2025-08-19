План с 4 точки: Как САЩ могат да участват в гаранциите за сигурност на Украйна

На срещата между Доналд Тръмп, евролидерите и украинския президент Володимир Зеленски САЩ дадоха сигнал, че са готови да участват в предоставянето на гаранции за сигурност на Украйна при евентуално мирно споразумение с Русия. Великобритания и Франция заявиха, че могат да разположат войски като част от "сили за подсигуряване" в западната част на страната - т.е. далеч от фронта, ако бъде постигната сделка. Само че те отдавна търсят участието на Щатите, които да защитят европейските и украинските сили, ако те се окажат в опасност.

САЩ създават работна група: гаранции за Украйна в 4 компонента

Президентът на САЩ и европейските лидери са се споразумели по време на преговорите във Вашингтон на 18 август да създадат работна група за разработване на гаранции за сигурността на Украйна. Тя ще бъде ръководена от държавния секретар на САЩ Марко Рубио, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на европейски официални лица. В работната група ще участват съветници по националната сигурност и представители на НАТО.

Гаранциите за сигурност ще се състоят от четири компонента, гласи информацията:

военно присъствие;

противовъздушна отбрана;

оръжия;

наблюдение на прекратяването на военните действия.

Снимка: Getty Images

Според военни анализатори, цитирани в друг материал на The Wall Street Journal, роля на САЩ в гаранциите не би изисквала задължително разполагането на американски войски на територията на Украйна, но би могла да включва:

Непряка подкрепа - например разполагане на изтребители на Военновъздушните сили на САЩ извън Украйна, които да са в режим на готовност;

Предоставяне на системи за противовъздушна отбрана, произведени в САЩ, на европейските сили;

Използване на дронове над Украйна от територията извън страната;

Военно разузнаване;

Транспортиране на европейски войски и оборудване с американски самолети.

Гаранции като член 5 на НАТО

Специалният пратеник на Тръмп за Близкия изток Стив Уиткоф, който на практика се превърна в пратеник за Русия и Украйна, заяви, че гаранциите за сигурност ще бъдат дадени от отделни страни, а не от НАТО. Това изглежда като жест, целящ да отговори на позицията на Москва - Кремъл е срещу включването на Украйна в Алианса и също така вече заяви, че присъствие на натовски сили в по-малката ѝ съседка би означавало потенциална война между Русия и НАТО.

Уиткоф предложи гаранциите да бъдат моделирани по принципа на колективна отбрана на Алианса, който е вписан в член 5 от договора на НАТО и гласи, че вражеска атака срещу една членка се счита за нападение срещу всички. Това активира режим на внезапна помощ за нападнатата държава.

За подобно нещо се застъпиха вече и евролидерите - най-вече председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен и италианският премиер Джорджа Мелони. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте потвърди, че се обсъжда такъв вариант, макар че членство на Украйна в самия Алианс не стои на масата.

Марко Рубио: Всяка държава в света има право да сключва съюзи за сигурност

След сключването на мирното споразумение Украйна може да получи гаранции за сигурност от различни страни, а не само от НАТО, потвърди Марко Рубио в интервю за Fox News. Той подчерта, че всяка суверенна държава в света има право да сключва съюзи за сигурност с други страни. Украйна не е изключение.

"Това не засяга само НАТО. Ние имаме такива съюзи с Южна Корея, с Япония, други държави имат такива съюзи помежду си. Всички са признали това, включително, между другото, за първи път и руската страна - под натиска на президента Тръмп. Всъщност Украйна има право да сключи споразумения за сигурност с други държави след края на конфликта", каза Рубио.

Снимка: Getty Images

След срещата с Тръмп в Аляска се разбра от източници в западните медии и от изказвания на американски официални лица, че руският диктатор Владимир Путин е склонен да приеме гаранции за сигурност на Украйна и да впише в закон, че няма да напада Украйна и други държави. Условието - да има териториални отстъпки, а това е нещо, което Зеленски изключва: Дайте ми Донбас и няма да има друга война: Всичко, което се знае за предложенията на Путин към Тръмп и Украйна (ОБЗОР-ВИДЕО).

Рубио подчерта, че Съединените щати ще работят с европейските съюзници и страни извън Европа за създаване на гаранции за сигурност, така че Украйна, след сключването на мирно споразумение, "да се чувства сигурна в бъдеще".

Той отбеляза също, че има редица страни, които са готови да "направят крачка напред и да предоставят на Украйна гаранции за сигурност".

В същото време държавният секретар каза, че според самите украинци най-надеждните им гаранции за сигурност в бъдеще са силни въоръжени сили. "Вече не даваме на Украйна оръжия, вече не даваме на Украйна пари, сега им продаваме оръжия, а европейските страни плащат на НАТО за тях", подчерта Марко Рубио.

Преди това Доналд Тръмп каза, че гаранциите за сигурност на Украйна "ще бъдат предоставени от различните европейски страни в координация със Съединените американски щати": Тръмп след преговорите: Ще има среща Путин - Зеленски. Гаранциите за сигурност ще са от европейските страни.