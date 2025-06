Гигантски опашки пред мавзолея на Ленин: Трупът на вожда намигал, почесвал се и кръстосвал крака (ВИДЕО)

Тези дни на Червения площад в Москва се извиха огромни опашки. Причината, както информират руски медии, са съобщенията, че мавзолеят на Ленин ще бъде затворен за реставрация, а това ще продължи до юни 2027 г. Две години да не могат да видят любимия си вожд явно се е сторило непоносимо на много руснаци затова те търпеливо се подредиха на площада, за да почакат няколко часа, но да успеят да видят основателя на СССР преди достъпът до трупа му да стане невъзможен за цели дълги 24 месеца.

По този повод руският опозиционер и бивш депутат от Държавната дума Александър Невзоров пише в неподражаемия си рязък и безцеремонен стил следното в телеграм канала си:

"За радостта да преминеш покрай изкормения труп на вожда, трябва да платиш с три часа висене покрай Кремълската стена. Но удоволствието от "срещата" е под средното, защото Илич лежи отегчен."

И Невзоров предлага нещо нестандартно, за да има зрелище за публиката, да се пораздвижат нещата (тук, простете, но нямаше как да не се сетим за едно изявление наскоро от другия любим руски вожд Владимир Путин, който се произнесе, че не е лошо, когато има малко "движуха" - с други думи от руски - малко раздвижване - бел.ред.).

Ето какво предлага Невзоров. Би могло, пише той, да се поставят процесори с изкуствен интелект в празния череп на вожда, което значително би го "оживило".

Един обновен Ленин, оборудван с драйвери и китайска механика, би могъл да намига, да показва среден пръст, да се почесва, да хърка или да кръстосва крака - все неща, които биха могли "да осигурят на посетителите много забавни впечатления и да превърнат посещението на мощите на организатора на Червения терор и сифилитик, в едно вълнуващо шоу", пише руският опозиционер.

Russians line up to look at Lenin's corpse on the Red Square in Moscow. pic.twitter.com/vV6wUJ6lCv

Russians queue to Lenin tomb. First time such crowds there in 21st century.

Alledgely local media informed Lenin blinked his eyes and transmited messages in Morse code. pic.twitter.com/zDpjOdF5Nl